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Используют "невероятное" количество сил: в ВСУ назвали город, являющийся важной целью для РФ

Российские оккупанты круглосуточно штурмуют город, используя, в том числе и погодные условия, сказал командир РУБпАК "Ахиллес"

26 февраля 2024, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Одна из главных задач российских оккупантов – захват города Часов Яр в районе Бахмутского направления. Город расположен на господствующей высоте, что сделало его критически важным для врага. Об этом сказал руководитель батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко во время эфира телемарафона.
 "Одной из приоритетных задач противник ставит перед собой непосредственную оккупацию города Часов Яр. Это господствующая высота, для них критически важно иметь успех именно на том отрезке", — отмечает украинский военный.

Используют "невероятное" количество сил: в ВСУ назвали город, являющийся важной целью для РФ

Бои за Часов Яр (фото из открытых источников)

Как он утверждает, оккупанты усиливают усилия на Бахмутском направлении и штурмуют Часов Яр круглосуточно.

"Откровенно говоря, то количество сил и средств, применяемых противником, — оно просто невероятно велико. Но силам обороны удается эффективно отражать атаки противника", — сказал Юрий Федоренко.

Он еще отмечает, что не только этот город является горячей точкой, захватчик рвется и на других направлениях, в частности, и на Ивановском. Украинским военным удалось уничтожить более 20 единиц бронетехники во время одного из вражеских штурмов.

"Несколько дней назад был массирован штурм с привлечением бронированной техники. Противник подвозил и прикрывал свои пехотные группы. Как следствие, в связи с объединенной работой ряда бригад, держащих отрезок, в том числе 92-й штурмовой, удалось в полной мере уничтожить наступательный потенциал противника", — подытожил командир батальона.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украинцы назвали ответственных за провал контрнаступления и обороны . После летнего контрнаступления, которое завершилось осенью 2023 года, Украина перешла к "активной обороне" и сдерживает российское наступление сразу на нескольких направлениях. Однако за это время Россия смогла захватить Авдеевку и несколько населенных пунктов. Компания Active Group провела социологическое исследование, в котором украинцы назвали ответственных за провал контрнаступления и обороны.



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