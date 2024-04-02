Использует ли РФ ядерное оружие против Украины. Как такие действия повлияют на войну

Виктор Ягун не исключает, что страна-агрессор может решиться на использование тактического ядерного оружия против Украины. При этом он добавляет, что его применение не принесет врагу того результата, которого он ожидает.

Ядерное оружие РФ

Дело в том, говорит Ягун, что действие тактического ядерного оружия на самом деле ограничено. По его словам, оно может использоваться в крайнем случае на участке в 50 квадратных километров, при этом, например, площадь Харькова составляет 350 квадратных километров. Однако, добавляет генерал-майор, это оружие действительно может уничтожить все живое на этом участке.

То есть, подчеркивает эксперт, применение тактического ядерного оружия может привести к уничтожению одной бригады Сил обороны, однако это не позволит оккупантам совершить рывок и продвинуться вперед. Например, говорит Ягун, если оккупанты захотят повторить 2022 год и пойдут в большой колонне, то она непременно растянется, при этом логистика не сможет обеспечить существование войск на участках фронта. Как следствие, добавил генерал-майор колонну просто уничтожат.

Поэтому, отметил Ягун, нет смысла в использовании тактического ядерного оружия, разве что оккупанты просто решат заразить какую-то территорию, чтобы Украина ее в дальнейшем не смогла использовать.

Однако, считает генерал-майор, для России обязательно будут последствия, если она использует тактическое ядерное оружие против Украины, и мир уже в этом случае не будет молчать.

"Россия уже не сможет рассказывать Глобальному Югу о том, что вроде бы на нее напали, а ее войска защищаются от империалистов",

– подчеркнул Ягун.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие и не обязательно для удара выберет именно Украину.