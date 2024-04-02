logo

BTC/USD

65565.24

ETH/USD

3265.79

LTC/USD

106.23

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Использует ли РФ ядерное оружие против Украины. Как такие действия повлияют на войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Использует ли РФ ядерное оружие против Украины. Как такие действия повлияют на войну

Россия пугает Украину и мир с использованием тактического ядерного оружия. Однако, как отметил в интервью «Главреду» генерал-майор запаса Виктор Ягун, применение такого оружия в Украине не окажет того эффекта, на который рассчитывает враг

сегодня, 20:23
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Виктор Ягун не исключает, что страна-агрессор может решиться на использование тактического ядерного оружия против Украины. При этом он добавляет, что его применение не принесет врагу того результата, которого он ожидает.

Использует ли РФ ядерное оружие против Украины. Как такие действия повлияют на войну

Ядерное оружие РФ

Дело в том, говорит Ягун, что действие тактического ядерного оружия на самом деле ограничено. По его словам, оно может использоваться в крайнем случае на участке в 50 квадратных километров, при этом, например, площадь Харькова составляет 350 квадратных километров. Однако, добавляет генерал-майор, это оружие действительно может уничтожить все живое на этом участке.

То есть, подчеркивает эксперт, применение тактического ядерного оружия может привести к уничтожению одной бригады Сил обороны, однако это не позволит оккупантам совершить рывок и продвинуться вперед. Например, говорит Ягун, если оккупанты захотят повторить 2022 год и пойдут в большой колонне, то она непременно растянется, при этом логистика не сможет обеспечить существование войск на участках фронта. Как следствие, добавил генерал-майор колонну просто уничтожат.

Поэтому, отметил Ягун, нет смысла в использовании тактического ядерного оружия, разве что оккупанты просто решат заразить какую-то территорию, чтобы Украина ее в дальнейшем не смогла использовать.

Однако, считает генерал-майор, для России обязательно будут последствия, если она использует тактическое ядерное оружие против Украины, и мир уже в этом случае не будет молчать.

"Россия уже не сможет рассказывать Глобальному Югу о том, что вроде бы на нее напали, а ее войска защищаются от империалистов",
– подчеркнул Ягун.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие и не обязательно для удара выберет именно Украину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.net/ukraine/unichtozhit-tam-vse-zhivoe-ekspert-ocenil-ugrozu-udarov-rf-takticheskoy-yaderkoy-10554608.html?_gl=1*17k444t*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_GTZ11TXQEP*MTcxMjA0MDU5My4yMDQuMS4xNzEyMDQwNzU3LjYwLjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcxMj
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости