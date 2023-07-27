Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар считает, что его страна совершила ошибку, когда в 1945 году выразила соболезнования после смерти Адольфа Гитлера в 1945 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время разговора с журналистами Лео Варадкар ответил на вопрос, касающийся того, выразит ли сочувствие Ирландия в случае смерти Владимира Путина. Вардакар вспомнил, что в 1945 году тогдашний руководитель МИД Ирландии Имон де Валера вызвал международное возмущение после слов сострадания, связанных со смертью руководителя нацистской Германии Адольфа Гитлера, начавшего Вторую мировую войну.

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По словам премьер-министра Ирландии, эта ситуация имела значительные репутационные последствия для его страны в те времена. Лео Варадкар объясняет, что Ирландия и дальше будет придерживаться нейтралитета, однако указывает, что нейтральность касается военной сферы, а не политической. Вардакар говорит, если президент России Владимир Путин умрет, Ирландия не будет выражать соболезнования.

"Я бы не мог представить, что мы будем представлены на похоронах", – сказал Лео Варадкар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидеры африканских стран игнорируют приглашение Владимира Путина на саммит в РФ, где российский диктатор должен выступить с речью о многополярном мире.

Также "Комментарии" писали о бывшем представителе разведки Британии указывает на то, что Владимир Путин отказался от победы над Украиной военным путем. Кроме того, европейские разведчики сообщили, что Путина был совершенно напуган и растерян из-за бунта Пригожина.