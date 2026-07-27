Заявления Ирана о возможных ударах по Украине ракетами, если они будут реализованы на практике, могут оказаться одним из самых опасных этапов нынешней войны. Пока речь идет только об угрозах и политической риторике, однако даже они свидетельствуют о риске дальнейшего расширения круга государств, прямо или косвенно вовлеченных в конфликт. Если Тегеран перейдет от громких заявлений к конкретным военным действиям или открыто включится в атаки на украинскую территорию, это будет означать качественно новый уровень международной эскалации. Насколько реален такой сценарий? Портал "Комментарии" решил выяснить версии трех моделей искусственного интеллекта.

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Чат-бот ChatGPT считает, что главная опасность не только в появлении еще одного источника ракетной угрозы. Если Иран перейдет от заявлений к реальным атакам или станет открыто поставлять России новые виды вооружений, это будет означать качественно новый уровень военного сотрудничества между Москвой и Тегераном. В таком случае, Россия может получить дополнительные ресурсы для массированных ударов по украинским городам и критической инфраструктуре.

В то же время, не стоит переоценивать сами угрозы. Иран хорошо осознает, что прямой удар по Украине может повлечь за собой новые санкции, международную изоляцию и жесткую реакцию со стороны США и европейских союзников. Именно поэтому подобные заявления могут являться элементом политического давления или попыткой поддержать Россию информационно, не переходя к открытой военной конфронтации.

Следует учитывать и другой аспект. Любое усиление сотрудничества между Россией и Ираном, вероятнее всего, станет аргументом для Запада по увеличению военной помощи Украине, усилению систем противовоздушной обороны и введению новых ограничений против Тегерана. То есть, эффект от такой эскалации может оказаться противоположным ожиданиям Москвы и ее союзников.

Чат-бот Gemini утверждает, что угрозы Ирана нанести прямые ракетные удары по Украине — это, прежде всего, элемент политического запугивания, а не реальная угроза нового витка войны. Прямая военная агрессия с территории Тегерана потребовала бы запуска ракет через пространство других государств и мгновенно пересекла бы "красные линии" для США и Израиля. Находясь под жесткими санкциями и риском потерять свою нефтяную и ядерную инфраструктуру, режим аятолл просто не имеет ресурса открывать прямой фронт с Западом.

Действительно, опасной эскалацией остается не риторика, а тайная передача иранских баллистических ракет России. Использование Москвой иранских вооружений истощает украинскую систему ПВО и позволяет Кремлю масштабировать обстрелы тыловых городов. Поэтому громкие заявления МИД Ирана лишь попытка сохранить лицо, тогда как реальная угроза заключается в дальнейшем углублении военно-технического союза между Тегераном и Москвой.

Чат-бот Copilot убежден, что угрозы Ирана нанести ракетные удары по Украине действительно могут стать новым этапом эскалации войны, но следует понимать их природу. Иран уже активно поддерживает Россию, поставляя дроны-камикадзе, регулярно используемые для атак на украинские города. Прямое применение иранских ракет означало выход Тегерана из тени и открытое участие в войне, что автоматически вовлекло бы его в глобальное противостояние с Западом. Это шаг, который может привести к катастрофическим последствиям для самого Ирана, ведь США и Европа ответили бы жесткими санкциями и политической изоляцией.

Наиболее реалистичным выглядит сценарий, когда Иран использует угрозы в качестве инструмента давления и демонстрации лояльности Кремлю, но не переходит к прямой атаке. Для Украины это означает, что риск новой эскалации существует, однако он скорее политический, чем военный.

Таким образом, все три версии ИИ сходятся в том, что угрозы Ирана — это сигнал о готовности поддержать Россию еще активнее, но их реализация маловероятна из-за слишком высоких рисков для самого Тегерана. Для Украины важно учитывать этот фактор в стратегии обороны и дипломатии, однако главная опасность продолжает выходить из Москвы. Иранский сценарий может стать эскалацией, но сейчас он больше похож на политический шантаж, чем на реальный план.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия заявила о готовности вернуться к обсуждению возможных путей завершения войны против Украины, однако в то же время выдвинула новое требование Соединенным Штатам. В Министерстве иностранных дел РФ утверждают, что Москва, якобы, никогда не отказывалась от переговорного процесса и готова рассматривать новые предложения.