Заявления Ирана о возможных ударах по Украине ракетами, если они будут реализованы на практике, могут оказаться одним из самых опасных этапов нынешней войны. Пока речь идет только об угрозах и политической риторике, однако даже они свидетельствуют о риске дальнейшего расширения круга государств, прямо или косвенно вовлеченных в конфликт. Если Тегеран перейдет от громких заявлений к конкретным военным действиям или открыто включится в атаки на украинскую территорию, это будет означать качественно новый уровень международной эскалации. Насколько реален такой сценарий? Портал "Комментарии" решил выяснить версии трех моделей искусственного интеллекта.

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Чат-бот ChatGPT считает, что главная опасность не только в появлении еще одного источника ракетной угрозы. Если Иран перейдет от заявлений к реальным атакам или станет открыто поставлять России новые виды вооружений, это будет означать качественно новый уровень военного сотрудничества между Москвой и Тегераном. В таком случае, Россия может получить дополнительные ресурсы для массированных ударов по украинским городам и критической инфраструктуре.

В то же время, не стоит переоценивать сами угрозы. Иран хорошо осознает, что прямой удар по Украине может повлечь за собой новые санкции, международную изоляцию и жесткую реакцию со стороны США и европейских союзников. Именно поэтому подобные заявления могут являться элементом политического давления или попыткой поддержать Россию информационно, не переходя к открытой военной конфронтации.

Следует учитывать и другой аспект. Любое усиление сотрудничества между Россией и Ираном, вероятнее всего, станет аргументом для Запада по увеличению военной помощи Украине, усилению систем противовоздушной обороны и введению новых ограничений против Тегерана. То есть, эффект от такой эскалации может оказаться противоположным ожиданиям Москвы и ее союзников.

Чат-бот Gemini утверждает, что угрозы Ирана нанести прямые ракетные удары по Украине — это, прежде всего, элемент политического запугивания, а не реальная угроза нового витка войны. Прямая военная агрессия с территории Тегерана потребовала бы запуска ракет через пространство других государств и мгновенно пересекла бы "красные линии" для США и Израиля. Находясь под жесткими санкциями и риском потерять свою нефтяную и ядерную инфраструктуру, режим аятолл просто не имеет ресурса открывать прямой фронт с Западом.

Действительно, опасной эскалацией остается не риторика, а тайная передача иранских баллистических ракет России. Использование Москвой иранских вооружений истощает украинскую систему ПВО и позволяет Кремлю масштабировать обстрелы тыловых городов. Поэтому громкие заявления МИД Ирана лишь попытка сохранить лицо, тогда как реальная угроза заключается в дальнейшем углублении военно-технического союза между Тегераном и Москвой.

Чат-бот Copilot убежден, что угрозы Ирана нанести ракетные удары по Украине действительно могут стать новым этапом эскалации войны, но следует понимать их природу. Иран уже активно поддерживает Россию, поставляя дроны-камикадзе, регулярно используемые для атак на украинские города. Прямое применение иранских ракет означало выход Тегерана из тени и открытое участие в войне, что автоматически вовлекло бы его в глобальное противостояние с Западом. Это шаг, который может привести к катастрофическим последствиям для самого Ирана, ведь США и Европа ответили бы жесткими санкциями и политической изоляцией.

Наиболее реалистичным выглядит сценарий, когда Иран использует угрозы в качестве инструмента давления и демонстрации лояльности Кремлю, но не переходит к прямой атаке. Для Украины это означает, что риск новой эскалации существует, однако он скорее политический, чем военный.

Таким образом, все три версии ИИ сходятся в том, что угрозы Ирана — это сигнал о готовности поддержать Россию еще активнее, но их реализация маловероятна из-за слишком высоких рисков для самого Тегерана. Для Украины важно учитывать этот фактор в стратегии обороны и дипломатии, однако главная опасность продолжает выходить из Москвы. Иранский сценарий может стать эскалацией, но сейчас он больше похож на политический шантаж, чем на реальный план.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия заявила о готовности вернуться к обсуждению возможных путей завершения войны против Украины, однако в то же время выдвинула новое требование Соединенным Штатам. В Министерстве иностранных дел РФ утверждают, что Москва, якобы, никогда не отказывалась от переговорного процесса и готова рассматривать новые предложения.