Росія заявила про готовність повернутися до обговорення можливих шляхів завершення війни проти України, однак водночас висунула нову вимогу Сполученим Штатам. У Міністерстві закордонних справ РФ стверджують, що Москва нібито ніколи не відмовлялася від переговорного процесу та готова розглядати нові пропозиції.

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Із відповідною заявою виступила речниця російського МЗС Марія Захарова. За її словами, Кремль відкритий до нових ідей щодо врегулювання війни, однак перед початком будь-яких нових консультацій Вашингтон повинен пояснити ситуацію навколо так званих анкориджських домовленостей.

"Ми знову підтверджуємо готовність до можливих обговорень, пропозицій та ідей, які ми готові розглянути. Від цього ніхто не відмовлявся", – заявила Захарова.

Водночас вона наголосила, що США мають спершу прояснити питання, пов'язані з попередніми контактами між Москвою та Вашингтоном. На її думку, лише після цього можна переходити до обговорення нових ініціатив.

Заява пролунала на тлі повідомлень про дипломатичні контакти між Росією та США. Раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що під час попередніх переговорів президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін обговорювали російські пропозиції щодо врегулювання війни. За словами Рубіо, саме українська сторона не підтримала підхід, який пропонувала Москва.

Крім того, 23 липня Марко Рубіо провів зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Однією з ключових тем переговорів стала війна в Україні. Після зустрічі Лавров вкотре повторив вимогу Кремля до західних партнерів – припинити військову допомогу Україні, зокрема постачання озброєння для ЗСУ.

Портал "Коментарі" вже писав, що волонтерка та керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська заявила, що Україна ризикує втратити унікальний шанс отримати сучасну систему управління військом, засновану на цифрових даних. На її думку, саме такий підхід міг би суттєво скоротити втрати особового складу та підвищити ефективність бойових підрозділів.