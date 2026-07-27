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У Лаврова выдали новое потрясающее заявление о мире в Украине: какой ультиматум выдвинули США

В Кремле заявили о готовности к новым переговорам, но требуют от США объяснений по предварительным договоренностям

27 июля 2026, 18:40
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Клименко Елена

Россия заявила о готовности вернуться к обсуждению возможных путей завершения войны против Украины, однако выдвинула новое требование Соединенным Штатам. В Министерстве иностранных дел РФ утверждают, что Москва, якобы, никогда не отказывалась от переговорного процесса и готова рассматривать новые предложения.

У Лаврова выдали новое потрясающее заявление о мире в Украине: какой ультиматум выдвинули США

Фото: из открытых источников

С соответствующим заявлением выступила спикер российского МИД Мария Захарова. По ее словам, Кремль открыт к новым идеям по урегулированию войны, однако перед началом каких-либо новых консультаций Вашингтон должен объяснить ситуацию вокруг так называемых анкориджских договоренностей.  

"Мы снова подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям и идеям, которые мы готовы рассмотреть. От этого никто не отказывался", – заявила Захарова.

В то же время она подчеркнула, что США должны сначала прояснить вопросы, связанные с предварительными контактами между Москвой и Вашингтоном. По ее мнению, только после этого можно переходить к обсуждению новых инициатив.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о дипломатических контактах между Россией и США. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что в ходе предварительных переговоров президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин обсуждали российские предложения по урегулированию войны. По словам Рубио, украинская сторона не поддержала подход, который предлагала Москва.

Кроме того, 23 июля Марко Рубио провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Одной из ключевых тем переговоров стала война на Украине. После встречи Лавров еще раз повторил требование Кремля к западным партнерам – прекратить военную помощь Украине, в частности, поставки вооружения для ВСУ.

Портал "Комментарии" уже писал, что волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что Украина рискует потерять уникальный шанс получить современную систему управления войском, основанную на цифровых данных. По ее мнению, именно такой подход мог бы существенно сократить потери личного состава и повысить эффективность боевых подразделений.



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