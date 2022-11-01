Иран согласился передать России около 1000 баллистических ракет и еще больше дронов-камикадзе.

Иран готовит продолжить поставки военной техники в Российскую Федерацию. Иранские военные готовят для перевозки около 1000 баллистических ракет класса "земля-земля" и еще больше дронов-камикадзе. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на западных чиновников.

Иранские баллистические ракеты. Фото из открытых источников

За снабжением такого вооружения внимательно следят Западные партнеры, ведь это будет впервые, когда Исламская Республика передаст России высокоточные управляемые ракеты. Аналитики считают, что такой шаг сможет дать Кремлю значительные преимущества в войне против Украины.

CNN утверждает , что иранские военные отправили около 450 своих беспилотных летательных аппаратов в Россию. Именно эти дроны-камикадзе наносят значительный ущерб украинской инфраструктуре.

Источники издания сообщают, что точное время, когда оружие прибудет в Россию, неизвестно, но отмечают, что это произойдет до конца года.

Несмотря на то, что у США и других союзников есть многочисленные доказательства применения войсками РФ иранских дронов, Россия и Иран не подтверждают информацию о купле/продаже беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ ликвидировали в октябре рекордное количество россиян — более 12 тыс. Кроме того, по статистике в октябре украинским войскам удалось сбить более 400 беспилотных летательных аппаратов, что является наибольшим показателем с начала полномасштабного вторжения.

Также "Комментарии" писали о упавшей на территории Молдовы российской ракете. Событие произошло во время массовой атаки украинских энергетических объектов 31 октября. По официальной информации, никто не пострадал, но оказались повреждения окон в нескольких домах в молдавском поселке.

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