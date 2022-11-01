logo

BTC/USD

20385.82

ETH/USD

1570.82

LTC/USD

54.71

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

39.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Иран согласился передать России около 1000 баллистических ракет и еще больше дронов-камикадзе.
commentss НОВОСТИ Все новости

Иран согласился передать России около 1000 баллистических ракет и еще больше дронов-камикадзе.

Россия и Иран продолжают военное сотрудничество.

сегодня, 15:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Иран готовит продолжить поставки военной техники в Российскую Федерацию. Иранские военные готовят для перевозки около 1000 баллистических ракет класса "земля-земля" и еще больше дронов-камикадзе. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на западных чиновников.

Иран согласился передать России около 1000 баллистических ракет и еще больше дронов-камикадзе.

Иранские баллистические ракеты. Фото из открытых источников

За снабжением такого вооружения внимательно следят Западные партнеры, ведь это будет впервые, когда Исламская Республика передаст России высокоточные управляемые ракеты. Аналитики считают, что такой шаг сможет дать Кремлю значительные преимущества в войне против Украины.

CNN утверждает , что иранские военные отправили около 450 своих беспилотных летательных аппаратов в Россию. Именно эти дроны-камикадзе наносят значительный ущерб украинской инфраструктуре.

Источники издания сообщают, что точное время, когда оружие прибудет в Россию, неизвестно, но отмечают, что это произойдет до конца года.

Несмотря на то, что у США и других союзников есть многочисленные доказательства применения войсками РФ иранских дронов, Россия и Иран не подтверждают информацию о купле/продаже беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ ликвидировали в октябре рекордное количество россиян — более 12 тыс. Кроме того, по статистике в октябре украинским войскам удалось сбить более 400 беспилотных летательных аппаратов, что является наибольшим показателем с начала полномасштабного вторжения.

Также "Комментарии" писали о упавшей на территории Молдовы российской ракете. Событие произошло во время массовой атаки украинских энергетических объектов 31 октября. По официальной информации, никто не пострадал, но оказались повреждения окон в нескольких домах в молдавском поселке.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://amp.cnn.com/cnn/2022/11/01/politics/iran-missiles-russia/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:54

Ти диви, як чудово працює Беніна схема! Поки країна під правлінням бородатого божевільного, вона буде місцем утилізації шкідливої для Ізраїлю зброї. А нас це зробить тільки сильнішими і рішучішими у боротьби за повернення до минулого життя. Яке стало причиною сьогодення. Повернемо корумпованим контроль над потоками у межах кордонів 1991! Дамо корумпованим можливість розпилу репарацій!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!