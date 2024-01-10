Иран разработал новый ударный дрон для РФ: в чем его главная опасность

Беспилотник Shahed-107 протяженностью около 2,5 метров и размахом крыльев в 3 метра может запускаться с транспортного средства и, по оценкам, имеет дальность полета до 1500 км. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Предполагается, что Shahed-107 оснащен передатчиком для трансляции видео – это означает, что он может использоваться для разведки, после чего другие БПЛА или вооружение могут нанести удар.

По информации источников, России уже поставлено несколько "взрывающихся" образцов этих БПЛА, сумма сделки составила около двух миллионов долларов. Собеседник канала отметил, что это свидетельствует о значительной степени привлечения Ирана к происходящему в Украине.

Следует отметить, что буквально вчера министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заверил, что российский военно-промышленный комплекс сформирует серийную линейку всех типов беспилотников – от сверхмалых до тяжелых ударных. Российский министр заверил, что оккупанты не будут чувствовать, что дронов слишком мало.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают атаки на украинские позиции практически на всей линии фронта. И даже есть некоторое продвижение на востоке и юге. В то же время, не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. Поэтому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, отмечает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США идет блокировка помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.



