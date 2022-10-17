Иран отреагировал на массированную атаку Украины дронами-камикадзе

Тегеран не поставлял России беспилотники для использования в войне против Украины. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во время еженедельной пресс-конференции, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Насер Канаани. Фото: из открытых источников

Иранский дипломат назвал новости в СМИ о том, что Россия в войне против Украины использует дроны, которые в большом количестве получила от Ирана, неправдивыми и таким, что имеют политическую подоплеку.

Насер Канаани обвинил Запад в том, что такую информацию распространяют именно западные источники, что создать новую провокацию.

По словам Канаани, Иран выбрали позицию нейтралитета и не участвует в поддержке военным путем ни одной из сторон противостояния.

Отметим, в официальном сообщении ВСУ, утром 17 октября противовоздушная оборона ликвидировала 11 дронов-камикадзе "Shahed-136". Эти дроны производятся Ираном и используются российскими оккупантами под названием "Герань-2".

Читайте также на портале "Комментарии" — кроме дронов-камикадзе, которые уже активно атакуют Украину, в том числе Киев утром 17 октября, Иран планирует передать России баллистические ракеты класса "земля-земля". Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников. В ответ на это министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал предоставить Украине военную помощь, в которой израильтяне ранее нам отказывали. Как события могут развиваться далее? Какие шаги могут предпринять США, Израиль, что делать самой Украине в ответ на фактически открытое вступление Ирана в войну на стороне России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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