Иран не отправил России пусковые установки для баллистических ракет: в США нашли объяснение

Иран передал России баллистические ракеты малой дальности Fath-360, но без пусковых установок. Это произошло из-за того, что Россия и Иран решили предпочесть ракеты, а не громоздкие пусковые установки, для которых в Москве есть альтернативы, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).



Пусковые установки иранских баллистических ракет Fath-360 Фото: tasnimnews.com

Иран и Россия неоднократно возражали о поставках баллистических ракет Fath-360, однако СМИ и западная разведка указывают, что такая транспортировка состоялась. Однако 21 сентября Reuters со ссылкой на троих неназванных официальных лиц США и ЕС сообщил, что Иран не отправил в Москву мобильные пусковые установки для ракет Fath-360.

"Иран не отправлял мобильные пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые он недавно поставил в Россию, вероятно, из-за решения предпочесть отправку дополнительных ракет громоздким и легко заменяемым пусковым установкам", — говорится в анализе ISW.

Кроме того, поставка громоздких пусковых установок требует дополнительной транспортировки, которую можно избежать благодаря наличию в России собственных установок, которые могут стать альтернативой иранским.

"Эта договоренность позволяет обеим странам избежать материально-технического бремени транспортировки пусковых установок, в то же время позволяя более сдержанную передачу ракет Fath-360, па также лучше скрыть цепочку поставок и отрицать участие Ирана в военных действиях России", — указывают в Институте изучения войны.

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