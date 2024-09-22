logo

BTC/USD

62631.39

ETH/USD

2572.90

LTC/USD

67.09

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

46.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Иран не отправил России пусковые установки для баллистических ракет: в США нашли объяснение
commentss НОВОСТИ Все новости

Иран не отправил России пусковые установки для баллистических ракет: в США нашли объяснение

Россия решила получить больше ракет от Ирана и лучше скрывать поставки оружия, поэтому транспортировка пусковых установок не состоялась.

сегодня, 08:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Иран передал России баллистические ракеты малой дальности Fath-360, но без пусковых установок. Это произошло из-за того, что Россия и Иран решили предпочесть ракеты, а не громоздкие пусковые установки, для которых в Москве есть альтернативы, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Иран не отправил России пусковые установки для баллистических ракет: в США нашли объяснение

Пусковые установки иранских баллистических ракет Fath-360 Фото: tasnimnews.com

Иран и Россия неоднократно возражали о поставках баллистических ракет Fath-360, однако СМИ и западная разведка указывают, что такая транспортировка состоялась. Однако 21 сентября Reuters со ссылкой на троих неназванных официальных лиц США и ЕС сообщил, что Иран не отправил в Москву мобильные пусковые установки для ракет Fath-360.

"Иран не отправлял мобильные пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые он недавно поставил в Россию, вероятно, из-за решения предпочесть отправку дополнительных ракет громоздким и легко заменяемым пусковым установкам", — говорится в анализе ISW.

Кроме того, поставка громоздких пусковых установок требует дополнительной транспортировки, которую можно избежать благодаря наличию в России собственных установок, которые могут стать альтернативой иранским.

"Эта договоренность позволяет обеим странам избежать материально-технического бремени транспортировки пусковых установок, в то же время позволяя более сдержанную передачу ракет Fath-360, па также лучше скрыть цепочку поставок и отрицать участие Ирана в военных действиях России", — указывают в Институте изучения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему визиты экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу в Иран представляют опасность для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, когда начнутся удары иранскими ракетами по Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-21-2024
Теги:

Новости

Все новости