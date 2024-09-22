Иран не отправил России пусковые установки для баллистических ракет: в США нашли объяснение

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Иран передал России баллистические ракеты малой дальности Fath-360, но без пусковых установок. Это произошло из-за того, что Россия и Иран решили предпочесть ракеты, а не громоздкие пусковые установки, для которых в Москве есть альтернативы, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Пусковые установки иранских баллистических ракет Fath-360 Фото: tasnimnews.com
Иран и Россия неоднократно возражали о поставках баллистических ракет Fath-360, однако СМИ и западная разведка указывают, что такая транспортировка состоялась. Однако 21 сентября Reuters со ссылкой на троих неназванных официальных лиц США и ЕС сообщил, что Иран не отправил в Москву мобильные пусковые установки для ракет Fath-360.
Кроме того, поставка громоздких пусковых установок требует дополнительной транспортировки, которую можно избежать благодаря наличию в России собственных установок, которые могут стать альтернативой иранским.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему визиты экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу в Иран представляют опасность для Украины.
Также "Комментарии" писали о том, когда начнутся удары иранскими ракетами по Украине.
Новости