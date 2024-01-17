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Иран назвал войну «спецоперацией» и сделал заявление о беспилотниках для атак по Украине

В Иране снова открестились от того, что давали России ракеты и беспилотники для атак по Украине

сегодня, 16:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава МИД Ирана Хосейн Абдоллахиян заявил, что страна "никогда не поставляла" России беспилотники и ракеты для использования в Украине. Как передает портал "Комментарии", заявление Абдоллахияна цитирует российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Иран назвал войну «спецоперацией» и сделал заявление о беспилотниках для атак по Украине

Хосейн Абдоллахиян. Фото из открытых источников

"Украина не предоставила Ирану никаких доказательств того, что РФ якобы использует иранское вооружение в ходе "спецоперации", — приводят пропагандисты слова МИД Ирана.

Стоит отметить, Офис генпрокурора установил, что ударные беспилотники типа "Shahed-131\136", которыми Россия обстреливает Украину, производит иранская государственная авиастроительная компания Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. При этом российские пропагандисты продолжают называть иранские ударные беспилотники своими "геранями", которым и бьют по Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — за две недели нового года в мире, где и так полыхают российско-украинская война, а также война Израиля против ХАМАС (хоть и в меньшей стадии, чем ранее), накалился еще ряд точек. Так, Северная Корея обстреливает Южную, намекая на готовность к большой войне. А США и Британия нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене – в ответ на бесчинства последних в Красном море. Фактически начинает сбываться один из рисков, обозначенных The Time в топ-угрозах 2024 года. А именно – расширение войны на Ближнем Востоке. Да и еще один риск (страны-изгои: Россия, Северная Корея и Иран будут усиливать возможности друг друга – и действовать более скоординированными и разрушительными способами на глобальной арене) явно имеет место быть (те же северокорейские ракеты уже летят по Украине). Можно ли говорить, что мир уже – в Третьей мировой войне? Готова ли его демократическая часть, наконец, не просто признать факт наличия новой оси зла – но и начать совместные меры по ее уничтожению? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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