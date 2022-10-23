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Иран может отправить больше беспилотников в Россию - Госсекретарь США Энтони Блинкен

Иран продолжает сотрудничество с Россией.

сегодня, 13:25
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Автор:

Slava Kot

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Иран готов посылать больше дронов-камикадзе в Россию. Об этом Блинкен заявил журналистам на брифинге во время встречи с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Иран может отправить больше беспилотников в Россию - Госсекретарь США Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото с открытых источников

Американское должностное лицо обнародовало свое заявление после того, как правительство США обвинило Иран в помощи российским войскам – иранские инструкторы обучали в Крыму специалистов по работе с беспилотниками.

"Мы считаем, что Россия получила десятки этих БПЛА из Ирана, и, возможно, еще больше", – говорит Блинкен.

Россия ищет новые технические возможности атак Украины. Поэтому обратилась и заключила договоры о поставках беспилотников с Ираном. Хотя сама РФ это скрывает и заявляет, что вся военная техника российская.

Энтони Блинкен также отмечает, что США будут препятствовать незаконной торговле беспилотниками, а также будут искать для Украины качественные средства уничтожения и обнаружения иранских дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы уничтожили 10 иранских инструкторов, обучавших военных РФ. Об этом сообщает израильское издание со ссылкой на украинского чиновника.

Также "Комментарии" писали, что хакеры получили доступ к ядерной программе Ирана и выложили их в общий доступ. Первоначально хакеры шантажировали правительство Исламской Республики и потребовали отпустить политических заключенных и не разгонять протесты. Власти Ирана проигнорировали это, поэтому хакеры опубликовали документы. В утечке есть данные о российских специалистах, работавших и консультировавших иранцев на одной из атомных станций в стране.



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Источник: https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/10/23/Iran-may-be-sending-more-drones-to-Russia-Blinken
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comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:38

Молодець Беня! Грамотно та ефективно відвернув загрозу від Ізраїлю. Ще і Росії допоміг. За такій вклад у протистояння за глобальне лідерство, Байден нагородив його зняттям обвинувачень. А де ж твердження малопутинської Зе пропаганди руандаістів про якесь обладнання, яке зробить дрони не ефективними? Знов все на брехні у помилковому анклаві?

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