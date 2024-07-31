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Интенсивность обстрелов значительно возросла: бои идут на подступах к ключевому городу

Враг подтянул резервы и пытается захватить Торецк, удержать его очень сложно

сегодня, 12:48
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Ткачик Олеся

В районах Северного и Железного расположены терриконы, которые противник пытается захватить для дальнейшего продвижения в Торецк, рассказал в эфире "Эспрессо" соучредитель DeepState Роман Погорелый.

Интенсивность обстрелов значительно возросла: бои идут на подступах к ключевому городу

Торецк

По его информации, сейчас линия боевого столкновения проходит на подступах к Торецку. Бои продолжаются в Железном и Северном. Враг пытается подойти поближе к Торецку, используя плотную застройку этих населенных пунктов для сокрытия и закрепления. Выявление и уничтожение врага являются сложнейшими задачами, добавил эксперт и подчеркнул, что Силы обороны работают круглосуточно, применяя дроны, артиллерию и технику, чтобы уничтожать силы противника.

Как подчеркнул эксперт, в Северном и Железном расположены терриконы, которые враг пытается захватить для дальнейшего продвижения в Торецк, поскольку в городе есть важные пункты наблюдения и средства поражения.

"В настоящее время интенсивность обстрелов значительно возросла из-за подтягивания дополнительных сил и активной работы артиллерии и авиации противника. Вся агломерация вокруг Торецкая и сам город подвергается сокрушительным обстрелам, что делает удержание этих районов чрезвычайно сложным. Враг применяет тактику уничтожения всего на своем пути, чтобы заходить на руины и продолжать движение", — подчеркнул Погорелый.

Он также добавил, что противник продвинулся в Красногоровке на Кураховском направлении, насыщая город личным составом и продолжая движение в сторону Георгиевки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные сообщили о том, что враг не может взять Торецк и поэтому пытается уничтожить его квартал за кварталом.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-boi-trivayut-na-pidstupakh-do-toretska-u-zaliznomu-ta-pivnichnomu-spivzasnovnik-deepstate-roman-pogoriliy
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