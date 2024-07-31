Интенсивность обстрелов значительно возросла: бои идут на подступах к ключевому городу

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В районах Северного и Железного расположены терриконы, которые противник пытается захватить для дальнейшего продвижения в Торецк, рассказал в эфире "Эспрессо" соучредитель DeepState Роман Погорелый.
Торецк
По его информации, сейчас линия боевого столкновения проходит на подступах к Торецку. Бои продолжаются в Железном и Северном. Враг пытается подойти поближе к Торецку, используя плотную застройку этих населенных пунктов для сокрытия и закрепления. Выявление и уничтожение врага являются сложнейшими задачами, добавил эксперт и подчеркнул, что Силы обороны работают круглосуточно, применяя дроны, артиллерию и технику, чтобы уничтожать силы противника.
Как подчеркнул эксперт, в Северном и Железном расположены терриконы, которые враг пытается захватить для дальнейшего продвижения в Торецк, поскольку в городе есть важные пункты наблюдения и средства поражения.
Он также добавил, что противник продвинулся в Красногоровке на Кураховском направлении, насыщая город личным составом и продолжая движение в сторону Георгиевки.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные сообщили о том, что враг не может взять Торецк и поэтому пытается уничтожить его квартал за кварталом.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!