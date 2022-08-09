Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали": что известно

Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали". Минцифра уже обратилась в компанию Meta по поводу этой ситуации. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram .

"Наша команда уже обратилась с письмом к Meta с запросом разблокировать страницу. А еще направили письма по поводу главы Ассоциации и пяти других страниц, связанных с деятельностью "Азова". Сейчас все они заблокированы", — сообщил чиновник.

Федоров подчеркнул, что ведомство ожидает от компании скорейшей реакции. Ведь убеждены, что страницы защитников Украины не должны быть заблокированы. Также министр выразил надежду, что Meta изменит систему модерации контента в соцсетях, ведь многие украинские страницы и аккаунты остаются заблокированными.

"Мир должен знать правду о войне в Украине", — подытожил Федоров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Федоров анонсировал новые функции и документы в Действии . В приложении Действие появятся новые услуги и документы в ближайшее время, а также революционные топпроекты. По словам министра, в приложении к концу лета в приложении появятся новые документы и тестирование услуг. В частности, будет тестирование электронного пенсионного удостоверения и вида на жительство. Позже в действии откроют тестирование военных облигаций и некоторые услуги электронного нотариата. Будет восстановлена в приложении услуга "Поделиться техпаспортом", которая была запущена в феврале 2022 года, но остановлена. Кроме того, электронные документы украинцев в Действии будут продублированы на английском языке.