Кабинет Министров одобрил законопроект, который предлагает разрешить иностранцам и лицам без гражданства занимать офицерские должности в Силах обороны Украины.

В ВСУ служат тысячи иностранцев. Фото из открытых источников

По словам представителя правительства в ВРУ Тараса Мельничука, Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины".

Документ предлагает определить возможность комплектования должностей офицерского состава в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии иностранцами и лицами без гражданства.

Также чиновники предлагают внести изменения в Закон Украины "О разведке", чтобы на военную службу в разведывательный орган Минобороны могли поступать иностранцы и лица без гражданства до окончания особого периода в государстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия России планировала начать новую атаку на Украину из Курской области до того, как ВСУ начали свое наступление на российской территории, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, операцию "Курск" можно назвать успешной. "Операция уменьшила угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он почувствовал то, что мы испытываем каждый день", — заявил Александр Сырский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоназначенный министр культуры Николай Точицкий заявил, что правительство не будет закрывать телемарафон. При этом он отметил, что готов выслушать предложения по улучшению работы марафона. "По марафону, он был, есть и будет. Нужно искать форму, чтобы была заинтересованность в общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят. Это так же важно доносить единым голосом то, что происходит на фронте. Если будут определенные вопросы, что именно не нравится, так что я готов буду с вами на эту тему пообщаться", — сказал он.

