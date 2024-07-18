"Инкубатор янычар". РФ откроет в Мариуполе военное училище

Российские захватчики планируют уже в текущем году открыть военное училище в Мариуполе, где будут готовить офицеров для армии РФ.

Оккупанты строят в Мариуполе военное училище. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне строят в захваченном Мариуполе филиал Нахимовского военно-морского училища при министерстве обороны РФ.

По данным Центра сопротивления, для учебы в заведении оккупанты вербуют школьников с временно оккупированных территорий. В училище планируют готовить офицеров ВС РФ. Сейчас идет набор в 5-7 классы. Обучение в училище оккупанты планируют начать с 1 сентября текущего года.

Таким образом, отметили в Сопротивлении, враг еще раз нарушил международное право, поскольку вербует население оккупированных территорий для участия в войне против родины. В частности, в данном случае речь идет о детях, из которых Кремль традиционно планирует сделать янычар, поскольку империя всегда воюет руками покоренных народов.

Центр национального сопротивления призвал жителей оккупированных территорий бойкотировать инициативы врага и не разрушать жизнь своих детей, а сообщать о предателях и позициях захватчиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно захваченных территориях Украины из-за дефицита врачей местные оккупационные администрации обязали амбулатории в первую очередь обслуживать солдат РФ. Таким образом, сообщает Центр национального сопротивления, враг хочет разгрузить военные госпитали. При этом противник снова планирует спрятаться за спинами гражданских лиц и использовать мирные объекты в военных целях, которые являются преступлением. Ожидается, что в амбулаториях оккупантам будут оказывать не только первоочередную помощь, но и проводить плановые смотры.