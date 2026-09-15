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Информация подтвердилась: в DeepState рассказали, откуда удалось отбросить россиян

Силы обороны Украины, по данным DeepState, вернули под контроль Среднее в Краматорском районе и остановили продвижение российских войск возле Шандриголового

15 сентября 2026, 10:40
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Кравцев Сергей

На одном из участков фронта в Донецкой области украинские силы добились локального успеха. Аналитики украинского мониторингового проекта DeepState сообщили об освобождении села Среднее в Краматорском районе.

Информация подтвердилась: в DeepState рассказали, откуда удалось отбросить россиян

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным проекта, украинские военные также смогли остановить продвижение российских подразделений в районе Шандриголового в Лиманском районе. Российские силы, как утверждается, были отброшены с занятых позиций.

"Силы обороны Украины освободили Среднее и отбросили врага в районе Шандриголового", — говорится в сообщении DeepState.

Сообщение об освобождении Среднего появилось на фоне продолжающихся боев на Донецком направлении, где российские войска пытаются продвигаться сразу на нескольких участках. Контроль над населенными пунктами и прилегающими территориями имеет значение не только с точки зрения тактических позиций, но и для дальнейшего развития наступательных действий.

Отдельно аналитики отметили ситуацию возле Шандриголового. По их данным, российским подразделениям не удалось закрепить продвижение, после чего украинские военные провели контрдействия и отбросили противника.

Если информация об освобождении Среднего подтвердится официальными источниками, это будет означать изменение линии боевого соприкосновения на данном участке фронта в пользу Украины. При этом ситуация остается динамичной. На отдельных направлениях российские силы продолжают попытки давления, поэтому контроль над недавно освобожденными позициями может зависеть от дальнейшего развития боев.

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