Інформація підтвердилася: у DeepState розповіли, звідки вдалося відкинути росіян

На одній із ділянок фронту в Донецькій області українські сили досягли локального успіху. Аналітики українського моніторингового проекту DeepState повідомили про звільнення села Середнє у Краматорському районі.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними проекту, українські військові також змогли зупинити просування російських підрозділів у районі Шандриголового у Лиманському районі. Російські сили, як стверджується, були відкинуті із зайнятих позицій.

"Сили оборони України звільнили Середнє та відкинули ворога в районі Шандриголового", — йдеться у повідомленні DeepState.

Повідомлення про звільнення Середнього з'явилося на тлі боїв, що продовжуються, на Донецькому напрямку, де російські війська намагаються просуватися відразу на кількох ділянках. Контроль над населеними пунктами та прилеглими територіями має значення не лише з погляду тактичних позицій, а й для подальшого розвитку наступальних дій.

Окремо аналітики наголосили на ситуації біля Шандриголового. За їхніми даними, російським підрозділам не вдалося закріпити просування, після чого українські військові провели контрдії та відкинули супротивника.

Якщо інформація про звільнення Середнього підтвердиться офіційними джерелами, це означатиме зміну лінії бойового зіткнення на цій ділянці фронту на користь України. При цьому ситуація залишається динамічною. На окремих напрямках російські сили продовжують спроби тиску, тому контроль над нещодавно звільненими позиціями може залежати від розвитку боїв.

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