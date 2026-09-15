Украинские силы совершили успешную наступательную операцию под кодовым названием "Вивальди" на севере Донецкой области, зачистив от оккупантов 75 км² территории, деоккупировав поселок Средний и еще 10 км², а также нанеся колоссальные потери 20-й и 25-й армиям РФ. Бригадный генерал Андрей Билецкий официально подтвердил успех Третьего корпуса и анонсировал, что это только первый этап масштабных действий.

Андрей Билецкий

Подразделения Третьего корпуса полностью ликвидировали вражеские очаги инфильтрации, освободив от захватчиков населенные пункты Новоселовка, Александровка, Яровая, а также окрестности Коровьего Яра. Кроме того, украинские воины полностью деоккупировали Среднее.

Операция нанесла критический удар по боеспособности двух крупных соединений врага — 20-й и 25-й армий РФ. На текущем этапе оккупанты понесли катастрофические потери: ликвидировано около 1500 солдат, уничтожены или захвачены сотни единиц бронетехники, артиллерии, автотранспорта, а также более 12 тысяч беспилотников. Успеха удалось достичь благодаря слаженным действиям большого количества подразделений, среди которых 60-я ОМБр, 125-я ОВМБр, БТГр 3-й ОШБр, 3-й ОРБ, 25-й ОПТБ, а также усилению от 66-й ОМБр, ССО, спецпод "ДОЗОР".

Параллельно подразделения беспилотных систем смогли полностью перерезать артерии снабжения захватчиков. В результате этих действий россияне были вынуждены свернуть топливный трубопровод, ликвидировать склады и перенести логистику ГСМ глубоко в тыл — в Воронежскую область РФ.

Комментируя слухи в сети, руководитель сделки призвал не опережать события.

"В открытых источниках сейчас много информации о том, что окончательная цель наших наступательных действий – выйти к берегам реки Черный Жеребец, – отметил бригадный генерал Андрей Билецкий, намекая на значительно большие масштабы плана. — Но наша операция называется "Вивальди". А у Вивальди, как известно, четыре сезона. И это только первый из них".

Командир подчеркнул, что военное руководство контролирует ситуацию и призвал общество к выдержке:

"Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами. Хорошие новости будут".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что генерал Денис Прокопенко назвал сроки и цели врага на Донбассе.