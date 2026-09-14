logo_ukra

BTC/USD

76428

ETH/USD

2449.63

USD/UAH

44.64

EUR/UAH

51.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Генерал «Редіс» попередив про плани Кремля захопити Донеччину: які міста в небезпеці
commentss НОВИНИ Всі новини

Генерал «Редіс» попередив про плани Кремля захопити Донеччину: які міста в небезпеці

РФ готує масштабну хвилю мобілізації на 600 тисяч осіб: генерал Денис Прокопенко назвав терміни та цілі ворога

14 вересня 2026, 19:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російська Федерація може додатково залучити до лав своїх збройних сил до 600 тисяч новобранців для продовження агресії проти України. Про це попередив бригадний генерал, командувач угруповання військ "Азов" Денис Прокопенко. За його оцінкою, через нездатність окупаційних підрозділів повернути втрачені протягом року позиції, військове керівництво Кремля планує оголосити велику хвилю призову. Генерал зазначив, що приховані мобілізаційні заходи в Росії не припинялися, а публічний набір може стартувати вже після проведення внутрішніх виборів — наприкінці поточного вересня або з початком зимового періоду.

Генерал «Редіс» попередив про плани Кремля захопити Донеччину: які міста в небезпеці

Денис Прокопенко. Фото з відкритих джерел

Прокопенко чітко окреслив пріоритетні напрямки, на яких ворог планує сконцентрувати новостворені резерви.

"Стратегічною метою, — заявив Прокопенко, — буде повна окупація Донецької та Луганської областей".

Комбриг "Азову" також розповів про тактичні наміри противника на найближчі місяці. Російське командування прагне до завершення осінніх боїв захопити чи закріпитися в одному з важливих населених пунктів Донеччини — серед можливих цілей він назвав Добропілля, Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов’янськ чи Святогірськ. Росіянам це необхідно для створення вигідного плацдарму під майбутні операції. Водночас Денис Прокопенко наголосив, що Сили оборони України повністю контролюють ситуацію та готові зруйнувати загарбницькі наміри агресора.                                                                         

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде з Україною, якщо Росія піде повномасштабним наступом на Європу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини