Генерал «Редіс» попередив про плани Кремля захопити Донеччину: які міста в небезпеці

Російська Федерація може додатково залучити до лав своїх збройних сил до 600 тисяч новобранців для продовження агресії проти України. Про це попередив бригадний генерал, командувач угруповання військ "Азов" Денис Прокопенко. За його оцінкою, через нездатність окупаційних підрозділів повернути втрачені протягом року позиції, військове керівництво Кремля планує оголосити велику хвилю призову. Генерал зазначив, що приховані мобілізаційні заходи в Росії не припинялися, а публічний набір може стартувати вже після проведення внутрішніх виборів — наприкінці поточного вересня або з початком зимового періоду.

Денис Прокопенко. Фото з відкритих джерел

Прокопенко чітко окреслив пріоритетні напрямки, на яких ворог планує сконцентрувати новостворені резерви.

"Стратегічною метою, — заявив Прокопенко, — буде повна окупація Донецької та Луганської областей".

Комбриг "Азову" також розповів про тактичні наміри противника на найближчі місяці. Російське командування прагне до завершення осінніх боїв захопити чи закріпитися в одному з важливих населених пунктів Донеччини — серед можливих цілей він назвав Добропілля, Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов’янськ чи Святогірськ. Росіянам це необхідно для створення вигідного плацдарму під майбутні операції. Водночас Денис Прокопенко наголосив, що Сили оборони України повністю контролюють ситуацію та готові зруйнувати загарбницькі наміри агресора.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде з Україною, якщо Росія піде повномасштабним наступом на Європу.