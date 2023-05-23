Инцидент в Белгороде не будет последним – советник министра обороны

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Батальон "Свобода России". Фото из открытых источников
Советник министра обороны Украины Юрий Сак прокомментировал происходящие в Белгородской области России события. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По мнению Юрия Сака, пребывание на территории Российской Федерации освободительных батальонов российских войск должно было состояться раньше.
Советник министра обороны Украины добавляет, что вероятно переломным моментом стала гибель более 200 тыс. российских солдат и теперь повстанцы РФ активизировались в своих попытках избавиться от террористического режима, захватившего власть в России.
Сак считает, что украинские военные показали необходимость и возможность по-настоящему противостоять российскому режиму таким образом повлияли на граждан России, страдающих режимом Кремля.
Советник Резникова объясняет, что цель действий российских добровольческих батальонов была сформирована в момент их входа на территорию РФ, поскольку они заявляют о необходимости демилитаризации этой части России. Такие действия отвечают и украинским целям, чтобы иметь безопасную зону у своих границ, отмечает Сак.
Также "Комментарии" писали, что украинские военные сбили российский вертолет вблизи Нью-Йорка.
Обсуждения
Новости