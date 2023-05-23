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Инцидент в Белгороде не будет последним – советник министра обороны

Удачные действия украинских военных вдохновляют повстанцев в России восстать против Кремлевского режима, объясняет вхождение на территории Брянской области российских военных советник министра обороны.

сегодня, 12:55
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Автор:

Slava Kot

Инцидент в Белгороде не будет последним – советник министра обороны

Батальон "Свобода России". Фото из открытых источников

Советник министра обороны Украины Юрий Сак прокомментировал происходящие в Белгородской области России события. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.


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По мнению Юрия Сака, пребывание на территории Российской Федерации освободительных батальонов российских войск должно было состояться раньше.

"Для нас довольно странно, что российским повстанцам и российским партизанам понадобилось столько времени", – говорит Сак.

Советник министра обороны Украины добавляет, что вероятно переломным моментом стала гибель более 200 тыс. российских солдат и теперь повстанцы РФ активизировались в своих попытках избавиться от террористического режима, захватившего власть в России.

Сак считает, что украинские военные показали необходимость и возможность по-настоящему противостоять российскому режиму таким образом повлияли на граждан России, страдающих режимом Кремля.

"Мы уверены, что это вдохновило российских партизан и тех российских граждан, которые надеются что-либо изменить и не хотят быть частью этого преступления агрессии. Россияне, которые не хотят быть связаны с этим терроризмом", — объясняет Юрий Сак, что, вероятно, указываю на предстоящие подобные действия со стороны русских повстанцев.

Советник Резникова объясняет, что цель действий российских добровольческих батальонов была сформирована в момент их входа на территорию РФ, поскольку они заявляют о необходимости демилитаризации этой части России. Такие действия отвечают и украинским целям, чтобы иметь безопасную зону у своих границ, отмечает Сак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что напуганные контрнаступлением ВСУ жители России записали обращение к власти.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные сбили российский вертолет вблизи Нью-Йорка.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/may/23/russia-ukraine-war-live-updates-latest-news-belgorod-kremlin-russian-pm-china
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