Imagine Dragons вновь поддерживают Украину: Дэн Рейнольдс призывает остановить войну

На одном из последних концертов американской рок-группы Imagine Dragons, их лидер Дэн Рейнольдс выразил поддержку Украине. Во время выступления он призвал остановить войну, держа в руках плакат с надписью "Stop war", окрашенный в цвета украинского флага. Этот момент быстро стал популярным в социальных сетях, особенно на TikTok, где украинские фанаты группы делились видео.

Солист Imagine Dragons прямо со сцены призвал остановить войну в Украине

Imagine Dragons известны своей поддержкой Украины. Ранее, в конце 2023 года, Рейнольдс уже выходил на сцену с украинским флагом и даже целовал его, крича лозунги в поддержку страны. Группа также активно участвует в различных миссиях помощи украинцам и является амбассадором платформы UNITED24, которая собирает средства для Украины.

Не только словами, но и делами группа демонстрирует свою позицию. В их последнем музыкальном видео на песню "Crushed" участвовал 14-летний украинец, который выступил вместе с музыкантами на сцене в Варшаве.

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