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IKEA бесплатно обустроит мебелью дома для переселенцев: подробности

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома обустроит временное жилье для беженцев.

сегодня, 17:15
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Автор:

Анна Нестерова

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA присоединилась к проекту известных украинских дизайнеров RE:Ukraine Housing, которые являются сотрудниками студии balbek bureau.

IKEA бесплатно обустроит мебелью дома для переселенцев: подробности

IKEA

Как оказалось, в Бучанском районе Киевской области будут созданы модульные дома для переселенцев, которые могут оставаться здесь пока их родные дома не будут полностью восстановлены.

Интересно, что IKEA выразила желание бесплатно обустроит мебелью и декором жилые секции таких домов. 

"Главное стремление проекта RE:Ukraine Housing – после потрясений последних месяцев предложить переселенцам уютное жилье. Временное, но не менее комфортное, чем постоянное. С дизайном, который чувствуется как нечто новое, и одновременно знакомое и привычное", — отметили в balbek bureau.

Ранее сообщалось, что IKEA передала инициаторам проекта 145 тысяч товаров и выделила дополнительную финансовую помощь в размере 31 тысячи евро для обустройства модульных домов для переселенцев. 

Для справки: IKEA — основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Общие продажи за 2015 финансовый год составили — €31,9 млрд и продолжают расти по сей день.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в США из замороженных 30 лет назад эмбрионов родились близнецы. Этот невероятный случай доказывает тот факт, что каждая человеческая жизнь действительно уникальна и неповторима.

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