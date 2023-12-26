Игнат рассказал подробности удара по российскому кораблю "Новочеркасск"

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поделился подробностями атаки на российский десантный корабль "Новочеркасск" вблизи Феодосии в Крыму. По его словам, российскому кораблю будет тяжело выжить после такой детонации.



Украинские силы атаковали российский корабль "Новочеркасск". Фото из открытых источников

Юрий Игнат рассказал, что во время атаки по кораблю "Новочеркасск" произошел мощный взрыв. Вероятно, на нем были "шахеды" или боеприпасы, об этом будет известно украинским силам со временем. Игнат подчеркнул, что после такого взрыва вероятность корабля остаться целым крайне мала.

"Мы видим насколько мощным был взрыв, какая была детонация. После такого выжить кораблю крайне тяжело", — сказал Игнат в эфире Радио Свобода.

Спикер Воздушных сил рассказал, что у Украины есть на своем вооружении ракеты Storm Shadow и SCALP, которыми можно наносить подобные удары, однако не указал чем именно был поражен российский корабль. Игнат также рассказал, что по "Новочеркасску" было запущено сразу несколько ракет.

"Явно не одну запускали ракету. Мы понимаем, что крылатые ракеты враг может уничтожать. Но все не уничтожают благодаря тактическим приемам, большинство ракет долетает до своих целей", — сказал Игнат и добавил, что преодолеть российское ПВО удается с помощью определенных тактических приемов.

Игнат также опроверг сообщение Минобороны РФ о сбитии двух украинских самолетов Су-24 во время атаки по кораблю "Новочеркасск".

Напомним, что командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук рассказал об ударе по большому десантному кораблю "Новочеркасск" вблизи Феодосии. По его словам, он последовал за российским крейсером "Москва". Это уже не первая атака по "Новочеркасску" – 24 марта 2022 года украинские силы повредили корабль близ Бердянска.

Десантный корабль "Новочеркасск" – предназначен для высадки морского десанта, а также транспортировки различных типов вооружения, в частности, бронетехники, танков и других.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы поразили корабль и подбили буксир россиян.

Также "Комментарии" писал, что Игнат объяснил, будут ли истребители F-16 в Украине до конца года.