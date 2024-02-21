Игнат назвал количество самолетов, которые есть у России: сколько уничтожили ВСУ

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Slava Kot
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия имеет на вооружении около 1500 самолетов. По его словам, Украина уже уничтожила серьезный процент российских самолетов за время с начала полномасштабной войны в Украине.
Уничтоженый российский истребитель. Фото из открытых источников
Юрий Игнат во время интервью для издания "Укринформ" рассказал о количестве российских самолетов, которыми располагает армия РФ.
Представитель Воздушных сил пояснил, что в статистику входят как транспортные самолеты, так и стратегическая авиация, истребители, штурмовики и тот авиатранспорт, который был уничтожен на земле.
Также Юрий Игнат отметил, что Россия постоянно получает новые самолеты. Однако по словам представителя ВС их не большое количество.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, может ли Украина получить разрешение от западных партнеров использовать истребители F-16 для ударов по территории России.
Также "Комментарии" писали о министерке обороны Нидерландов Кайсе Оллонгрен, которая сообщила, когда Украина получит истребители F-16. По ее словам, это произойдет в 2024 году.
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