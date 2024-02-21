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Игнат назвал количество самолетов, которые есть у России: сколько уничтожили ВСУ

Юрий Игнат сообщил о численности Росавиации. Таким образом стало известно, сколько самолетов имеет армия России.

сегодня, 14:17
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия имеет на вооружении около 1500 самолетов. По его словам, Украина уже уничтожила серьезный процент российских самолетов за время с начала полномасштабной войны в Украине.

Игнат назвал количество самолетов, которые есть у России: сколько уничтожили ВСУ

Уничтоженый российский истребитель. Фото из открытых источников

Юрий Игнат во время интервью для издания "Укринформ" рассказал о количестве российских самолетов, которыми располагает армия РФ.

"В России много авиации. Приблизительно 1500 боевых самолетов, которые Россия имеет в составе по всей территории, плюс есть какие-то устаревшие на хранении. Вертолетов тоже у них достаточно. Но, если даже из 1500 уничтожено около 300, то это серьезный процент. Вы ежедневно видите уничтожение их авиатехники", – сказал Юрий Игнат.

Представитель Воздушных сил пояснил, что в статистику входят как транспортные самолеты, так и стратегическая авиация, истребители, штурмовики и тот авиатранспорт, который был уничтожен на земле.

Также Юрий Игнат отметил, что Россия постоянно получает новые самолеты. Однако по словам представителя ВС их не большое количество.

"Например, в прошлом году было поставлено четыре самолета СУ-30СМ, несколько СУ-34. Это не так много, как они пафосно заявляют. Но уничтожено нами, как видите, тоже немало", — добавил Игнат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, может ли Украина получить разрешение от западных партнеров использовать истребители F-16 для ударов по территории России.

Также "Комментарии" писали о министерке обороны Нидерландов Кайсе Оллонгрен, которая сообщила, когда Украина получит истребители F-16. По ее словам, это произойдет в 2024 году.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3830081-urij-ignat-recnik-povitranih-sil-zsu.html
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