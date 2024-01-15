Идут танковые полки: РФ выбрала новое направление для штурма

Несмотря на колоссальные потери, захватчики РФ и дальше намерены взять в кольцо и захватить город Авдеевку в Донецкой области, сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

РФ пытается оцепить и захватить Авдеевку (фото из открытых источников)

Как сказал чиновник во время эфира информационного телемарафона , только в декабре на Авдеевском направлении захватчики потеряли более 100 единиц бронированной техники, но есть информация о взимании россиянами очередного танкового полка в район Макеевки.

Барабаш напоминает, что Макеевка от Авдеевки с проездом через Ясиноватую находится на расстоянии 40- 45 км и для танковой колонны проехать этот путь возможно максимум за полдня.

Далее он рассказал, что теперь на Авдеевском направлении украинские военные уничтожают самые современные российские танки РФ Т-90 "Прорыв". Живая сила тоже не проблема для РФ – на Авдеевском направлении находится около 40 тысяч окупантов.

Виталий Барабаш добавил, что вражеские штурмы совершаются каждый день и почти в течение суток – захватчики штурмуют не группами о 40 человек, как раньше, а до 10 солдат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские артиллеристы проклинают помощь от союзника . Из-за интенсивности войны в Украине Кремль пытается найти оружие у своих союзников, в частности в Северной Корее. Таким образом, Россия усиливает экономическое и военное сотрудничество с Ким Чен Ином, однако военные РФ жалуются на такое оружие от северокорейского союзника.

Россияне пользуются поддержкой своих подсанкционных союзников практически с самого начала полномасштабного вторжения. Иран пришел на помощь Кремлю и поставил беспилотники Shahed 136. А недавно было зафиксировано использование россиянами артиллерийских снарядов, изготовленных в Северной Корее.