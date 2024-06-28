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Идут адские бои. Украина может потерять еще один город

Под оккупацией может оказаться Красногоровка

сегодня, 00:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики, скорее всего, в скором времени смогут захватить город Красногоровка в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом".

Идут адские бои. Украина может потерять еще один город

РФ продолжает наступать на Донбассе. Фото из открытых источников

"В Красногоровке плохие дела. Дом за домом противник имеет продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.

По словам военнослужащего, россияне уже контролируют большую часть Красногоровки.

"Не могу понять, почему нет такого внимания к обороне этого города, как это было вокруг Бахмута, Авдеевки или сейчас вокруг Часового Яра. Ребята уже полгода обороняют Красногоровку. Шесть месяцев там продолжаются тяжелые бои в городских застройках, но должного упоминания об этом нет", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выстраивать собственную политику в отношении Китая, несмотря на позицию Запада, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. "В сотрудничестве с Китаем у Украины нет серьезного выбора. Киев не может позволить себе большую стратегию косвенных действий. Украина, конечно, может сформулировать собственную политику по отношению к Китаю, однако не сможет реализовать ее. Нас ограничат в реализации собственной автономной политики с Пекином", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ продолжает сохранять значительное преимущество в применении артиллерии, однако за последние месяцы разница в количестве выстрелов существенно сократилась. Разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3. Ранее первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что в начале этого года артиллерийское преимущество россиян было 7:1, но сократилось до 5:1.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/3124
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