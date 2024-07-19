"Идет пехота с автоматами". В ВСУ рассказали о штурмах россиян на Харьковщине

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Марьян Ощановский
На Харьковском направлении российские захватчики совершают штурмовые действия в основном за счет стрелковых батальонов, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
РФ продолжает наступать в Харьковской области. Фото из открытых источников
Военнослужащий рассказал, что российскому подразделению передают батальон пехотинцев, которых по очереди волнами отправляют на штурмовые задания.
По словам майора ВСУ, соответствующая тактика россиян сработала на некоторых участках фронта из-за большого количества людей и интенсивности штурмовых действий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что наступление российских захватчиков в Харьковской области обернулось для них огромными потерями. Оккупанты вынуждены выводить на восстановление целые дивизии. Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин подтвердил, что нытье российских захватчиков о потерях на Харьковском направлении – не случайно, поскольку оккупанты действительно понесли на этом направлении огромные потери на уровне дивизий.
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