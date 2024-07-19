"Идет пехота с автоматами". В ВСУ рассказали о штурмах россиян на Харьковщине

На Харьковском направлении российские захватчики совершают штурмовые действия в основном за счет стрелковых батальонов, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

РФ продолжает наступать в Харьковской области. Фото из открытых источников

"Основное пополнение российской армии в Харьковской области сейчас происходит за счет стрелковых батальонов. Это просто пехота, которой время от времени ставят штурмовые задачи", – сообщил Максим Жорин.

Военнослужащий рассказал, что российскому подразделению передают батальон пехотинцев, которых по очереди волнами отправляют на штурмовые задания.

"Главная задача российских пехотинцев – хоть кому-то добежать до определенных позиций и сидеть там, пока кто-то не прибежит", — отметил офицер ВСУ.

По словам майора ВСУ, соответствующая тактика россиян сработала на некоторых участках фронта из-за большого количества людей и интенсивности штурмовых действий.

"Однако большая часть этой пехоты была уничтожена. В том числе, большой процент потерь у россиян из-за запрета на оказание медицинской помощи, чтобы не отвлекались от основных задач", — добавил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что наступление российских захватчиков в Харьковской области обернулось для них огромными потерями. Оккупанты вынуждены выводить на восстановление целые дивизии. Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин подтвердил, что нытье российских захватчиков о потерях на Харьковском направлении – не случайно, поскольку оккупанты действительно понесли на этом направлении огромные потери на уровне дивизий.