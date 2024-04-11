Хватит скулить. Эксперт резко ответил тем, кто советует украинцам бежать за границу

Города Украины снабжены мощными генераторами. Их снабжение происходило в течение всего 2023 года, отмечает Юрий Богданов. Да, подчеркивает он, этой зимой они не понадобились, но в следующую их можно будет использовать.

Удар по ТЭС

Кроме того, подчеркнул аналитик, генераторами обеспечен и бизнес, имеющий опыт работы во время веерных отключений. Также, по его словам, закупало генераторы и население.

"Европейцы и не только передали нам сотни мощных и десятки тысяч бытовых генераторов. Например, Тайвань нам только в Киев предоставил 10 мощных генераторов, которые сейчас обеспечивают критическую инфраструктуру.

, – подчеркнул аналитик.

Он признал, что лето и зима будут трудными, однако в тылу нужно жить, работать и верить в Украину. При этом, как подчеркнул Богданов, украинские энергетики способны творить чудеса.

"Поэтому эти все хнык-хнык и умирающие ямы меня немного раздражают. Особенно "надо бежать из страны, потому что здесь будет ад". Что, до этого все было ок?"

– отметил аналитик.

При этом он добавил, что все знают, с кем сейчас сражаются и что этот режим не отличается от нацистского.

"А вот атаки на критическую инфраструктуру кого-то за океаном могут наконец-то растолкать. Чтобы перестали рассказывать ху*ню о российских НПЗ, являющихся "гражданским объектом". В прошлый раз именно такие атаки так и сработали"

, – добавил Богданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что некоторые эксперты посоветовали украинцам, которые могут выехать за границу, так и сделать потому что зима будет сложной. Другим посоветовали готовиться к ней прямо сейчас. При этом эксперты подчеркнули, что Украина не могла оградить от ракет объекты генерации.