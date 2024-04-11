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Хватит скулить. Эксперт резко ответил тем, кто советует украинцам бежать за границу

Следующая зима в Украине будет сложной, отметил аналитик Юрий Богданов. Однако, по его словам, органы местной власти и бизнес имеют мощные генераторы и имеют опыт их использования. Кроме того, энергетики способны делать чудеса

сегодня, 20:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Города Украины снабжены мощными генераторами. Их снабжение происходило в течение всего 2023 года, отмечает Юрий Богданов. Да, подчеркивает он, этой зимой они не понадобились, но в следующую их можно будет использовать.

Хватит скулить. Эксперт резко ответил тем, кто советует украинцам бежать за границу

Удар по ТЭС

Кроме того, подчеркнул аналитик, генераторами обеспечен и бизнес, имеющий опыт работы во время веерных отключений. Также, по его словам, закупало генераторы и население.

"Европейцы и не только передали нам сотни мощных и десятки тысяч бытовых генераторов. Например, Тайвань нам только в Киев предоставил 10 мощных генераторов, которые сейчас обеспечивают критическую инфраструктуру.
, – подчеркнул аналитик.

Он признал, что лето и зима будут трудными, однако в тылу нужно жить, работать и верить в Украину. При этом, как подчеркнул Богданов, украинские энергетики способны творить чудеса.

"Поэтому эти все хнык-хнык и умирающие ямы меня немного раздражают. Особенно "надо бежать из страны, потому что здесь будет ад". Что, до этого все было ок?"
– отметил аналитик.

При этом он добавил, что все знают, с кем сейчас сражаются и что этот режим не отличается от нацистского.

"А вот атаки на критическую инфраструктуру кого-то за океаном могут наконец-то растолкать. Чтобы перестали рассказывать ху*ню о российских НПЗ, являющихся "гражданским объектом". В прошлый раз именно такие атаки так и сработали"
, – добавил Богданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что некоторые эксперты посоветовали украинцам, которые могут выехать за границу, так и сделать потому что зима будет сложной. Другим посоветовали готовиться к ней прямо сейчас. При этом эксперты подчеркнули, что Украина не могла оградить от ракет объекты генерации.




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Источник: https://t.me/yb_ua/5229
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Ігор

сегодня, 20:02

”Що, до цього все ок було?" - будемо і далі терпіти як жертовні? До останнього українця, хоч лопатами захищатись, ухилянти ... ! Вони всіх своїх вивезли, убезпечили, забронювали. Навіть клоунів. Ось ТЕЦ зруйнували, тепер всі ці критичні підуть на передову? Які ще потрібні аргументи? Може настав час притягати батьків, чиї діти постраждали від ракет, до відповідальності за нехтування безпекою їх дітей? Так тримаються своїх бюджетних посад, бо за кордоном так сачковать не вийде, що готові ризикувати життям своїх дітей?


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