Хватит скулить. Эксперт резко ответил тем, кто советует украинцам бежать за границу

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Города Украины снабжены мощными генераторами. Их снабжение происходило в течение всего 2023 года, отмечает Юрий Богданов. Да, подчеркивает он, этой зимой они не понадобились, но в следующую их можно будет использовать.
Удар по ТЭС
Кроме того, подчеркнул аналитик, генераторами обеспечен и бизнес, имеющий опыт работы во время веерных отключений. Также, по его словам, закупало генераторы и население.
Он признал, что лето и зима будут трудными, однако в тылу нужно жить, работать и верить в Украину. При этом, как подчеркнул Богданов, украинские энергетики способны творить чудеса.
При этом он добавил, что все знают, с кем сейчас сражаются и что этот режим не отличается от нацистского.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что некоторые эксперты посоветовали украинцам, которые могут выехать за границу, так и сделать потому что зима будет сложной. Другим посоветовали готовиться к ней прямо сейчас. При этом эксперты подчеркнули, что Украина не могла оградить от ракет объекты генерации.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 20:02
”Що, до цього все ок було?" - будемо і далі терпіти як жертовні? До останнього українця, хоч лопатами захищатись, ухилянти ... ! Вони всіх своїх вивезли, убезпечили, забронювали. Навіть клоунів. Ось ТЕЦ зруйнували, тепер всі ці критичні підуть на передову? Які ще потрібні аргументи? Може настав час притягати батьків, чиї діти постраждали від ракет, до відповідальності за нехтування безпекою їх дітей? Так тримаються своїх бюджетних посад, бо за кордоном так сачковать не вийде, що готові ризикувати життям своїх дітей?