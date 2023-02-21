Хватит ли Украине человеческого ресурса в борьбе с РФ – какие провокации ждать 23-24 февраля

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Кравцев Сергей
Россия ужесточает свои наступательные действия, в первую очередь на Донбассе. К тому же, несмотря на огромные потери в войне против Украины, скрытая мобилизация не прекращается. В этой связи, учитывая, численность населения в РФ и Украины сам по себе напрашивается вопрос – хватит ли Украине человеческого ресурса в борьбе с РФ? Не задействует ли Россия еще больше военных, начав массовую атаку на Украину 23-24 февраля?
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Известный в Украине военный эксперт Олег Жданов считает, что преимущество в численности населения совсем скоро не будет играть на руку РФ. А все потому, что приближается тот момент, когда у Украины в этой войне будет преимущество в оснащенности армии: то есть – железо против мяса, а, как известно, железо всегда выигрывает. Такое мнение Олег Жданов высказал на своем YouTube канале.
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Олег Жданов отметил, что население в Украине действительно втрое меньше, чем в РФ.
По его словам, после того, как украинцы получат боевую авиацию, которая может произойти примерно через пару месяцев, разгром российской армии станет вопросом времени.
В свою очередь военный эксперт Павел Нарожный считает, что Москва точно готовится в ближайшие дни, если не к повторному массированному вторжению, то к провокациям. Такое мнение эксперт высказал в комментарии "Radio NV".
По его словам, сегодня система ПВО Украины существенно укрепилась. Подтверждением тому является то, что мы перехватываем 90% ракет из реально сбитых. Однако в России есть и такие ракеты, которые сбить невозможно, по крайней мере, теми средствами ПВО, которые сегодня есть в Украине.
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