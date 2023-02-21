Хватит ли Украине человеческого ресурса в борьбе с РФ – какие провокации ждать 23-24 февраля

Россия ужесточает свои наступательные действия, в первую очередь на Донбассе. К тому же, несмотря на огромные потери в войне против Украины, скрытая мобилизация не прекращается. В этой связи, учитывая, численность населения в РФ и Украины сам по себе напрашивается вопрос – хватит ли Украине человеческого ресурса в борьбе с РФ? Не задействует ли Россия еще больше военных, начав массовую атаку на Украину 23-24 февраля?

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Чем больше россияне мобилизуют, тем больше будут потери

Известный в Украине военный эксперт Олег Жданов считает, что преимущество в численности населения совсем скоро не будет играть на руку РФ. А все потому, что приближается тот момент, когда у Украины в этой войне будет преимущество в оснащенности армии: то есть – железо против мяса, а, как известно, железо всегда выигрывает. Такое мнение Олег Жданов высказал на своем YouTube канале.

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Олег Жданов отметил, что население в Украине действительно втрое меньше, чем в РФ.

"Но вы же не забывайте, что мы свое преимущество на сегодняшний день будем иметь в оснащенности армии. То есть – железо против мяса. Железо всегда выигрывает, как бы ни крутили. Потому Запад и дает нам сегодня танки западного образца, реактивные системы, артиллерийские системы. Дает нам высокоточные боеприпасы. Я думаю, что в ближайшее время мы получим и ракеты, в том числе оперативно-тактические", – подчеркнул Жданов.

По его словам, после того, как украинцы получат боевую авиацию, которая может произойти примерно через пару месяцев, разгром российской армии станет вопросом времени.

Страна-агрессор точно не упустит возможность устроить провокации.

В свою очередь военный эксперт Павел Нарожный считает, что Москва точно готовится в ближайшие дни, если не к повторному массированному вторжению, то к провокациям. Такое мнение эксперт высказал в комментарии "Radio NV".

"Какие-то удары точно будут на годовщину войны, на 24 февраля. Поэтому обязательно нужно не игнорировать сигналы воздушной тревоги, быть готовым ко всему. Собрать какой-то минимальный набор, который нужен для того, чтобы пересидеть в бомбоубежище все, что нужно пересидеть. быть готовым к тому, что два-три дня быть более или менее внимательными", — считает Павел Нарожный.

По его словам, сегодня система ПВО Украины существенно укрепилась. Подтверждением тому является то, что мы перехватываем 90% ракет из реально сбитых. Однако в России есть и такие ракеты, которые сбить невозможно, по крайней мере, теми средствами ПВО, которые сегодня есть в Украине.

"К сожалению, у врага они все еще есть и есть в достаточно заметном количестве. Поэтому не игнорируем сигналы воздушной тревоги, готовимся ко всему. Но я уверен, что мы относительно легко переживем эту годовщину", — констатировал эксперт.

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