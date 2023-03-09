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Хватит ли «Богам войны» боеприпасов для контрнаступления

Фактически все страны кратно увеличивают производство боеприпасов, не только

сегодня, 16:56
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Автор:

Моесеенко Валентина

Ситуация с боеприпасами, необходимыми Украине для противостояния российской оккупационной армии, будет нормализована, потому что их производство активно развивается. Такое мнение в телеэфире высказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

Хватит ли «Богам войны» боеприпасов для контрнаступления

Ситуация с артиллерийскими боеприпасами

"Укроборонпром" уже сообщил о том, что есть производство артиллерийских боеприпасов, в частности, например минометных мин. И это происходит, конечно, в кооперации с европейскими партнерами", – сказал он.


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Катков напомнил, что в Украине долго обсуждался вопрос о производстве боеприпасов, а завод никак не могли построить.

И вот сейчас такая ситуация, что все подобные споры уже не имеют права на жизнь. Поэтому резко началось создание боеприпасных предприятий. Понятно, что все это необходимо держать в наибольшем секрете. Возможно, речь идет о том, что их реальные производственные мощности находятся за пределами Украины. В то же время процесс пошел. И действительно, сейчас с боеприпасами, вероятнее всего, ситуация будет нормализована, и дальше она будет выходить в плюс”, — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас все страны мира вкратце увеличивают производство боеприпасов. Этот процесс связан с тем, что страны видят роль артиллерии в современной войне.

“Артиллерия отошла за последние 20-30 лет в странах НАТО на второразрядные, третьеразрядные роли. Мол, все будет выполнять авиация. В то же время, война в Украине продемонстрировала, что артиллерию списали рано, и поэтому сейчас артиллерия возвращает свои позиции. Будет увеличиваться в государствах НАТО количество артиллерийских систем, а в соответствии с этим будет увеличиваться и уже происходящее производство снарядов”, — сказал Катков.

Он напомнил, что от Евросоюза Украина получит миллиард евро на боеприпасы. Кроме того, в ЕС меняется концепция закупки боеприпасов.

“Этим будет заниматься единое европейское государственное оборонное агентство, которое и будет закупать для всего Евросоюза боеприпасы. И это будет означать долгосрочные поставки больших партий. И это означает для производителей, что у них будут постоянные заказы, то есть, они могут расширять производство”, — пояснил Катков.

"Комментарии" также писали о том, что Государственный концерн "Укроборонпром" и одна из стран-членов Североатлантического альянса начали совместно производить мины калибра 120 мм.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее "Укроборонпром" приступил за рубежом к серийному производству 82-мм минометных выстрелов.

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