Худший страх Зеленского стал реальностью: что теперь ждет Украину

Вчерашними заявлениями главы Белого дома Дональда Трампа и его ближайшего окружения США дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что все уже почти решено без него. Так, самый плохой страх украинского президента стал реальностью, потому что условия мира для Украины обсуждают за его плечами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Отметим, приятный, как для Трампа, так и Путина телефонный разговор, который состоялся без участия Украины и Европы, может свидетельствовать о готовности этих двоих снова поделить мир на сферы влияния. И Украина повторит судьбу Германии, разделенной на две части – свободную демократическую и оккупированную россиянами тоталитарную. Об этом пишет аналитик CNN Стивен Колинсон.

Аналитик обратил внимание на то, как Трамп ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Украина равноправным партнером в мирных переговорах. Задумавшись немного, он сказал: "Это интересный вопрос. Я говорил, что это не хорошая война, чтобы вступать в эту войну". По мнению Колинсона, Трамп, вероятно, купился на нарратив Путина о том, что в войне виноват тот, кто подвергся грубому вторжению от авторитарного соседа.

Также Трамп и представители его команды снова повторяют тезис о том, что Украина не может вернуть довоенные границы и что она не должна стать членом НАТО. Аналитик отмечает, что тем самым Трамп нейтрализовал один из переговорных козырей, который мог бы сыграть в пользу Украины во время торга в переговорной комнате.

Читайте также на портале "Комментарии" - главы МИД Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза сделали заявление о готовности укреплять помощь Украине. Но требуют участия Европы в будущих переговорах по прекращению войны РФ против Украины. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европа до сих пор не может прийти в себя после неожиданных действий и заявлений президента США Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Politico".



