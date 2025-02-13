Это касается не только Украины: о чем на самом деле договорились Путин и Трамп

Приятный, как для Трампа, так и Путина телефонный разговор, который состоялся без участия Украины и Европы, может свидетельствовать о готовности этих двоих снова поделить мир на сферы влияния. И Украина повторит судьбу Германии, разделенной на две части – свободную демократическую и оккупированную россиянами тоталитарную. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет аналитик CNN Стивен Колинсон.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитик обратил внимание на то, как Трамп ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Украина равноправным партнером в мирных переговорах. Задумавшись немного, он сказал: "Это интересный вопрос. Я говорил, что это не хорошая война, чтобы вступать в эту войну". По мнению Колинсона, Трамп, вероятно, купился на нарратив Путина о том, что в войне виноват тот, кто подвергся грубому вторжению от авторитарного соседа.

Также Трамп и представители его команды снова повторяют тезис о том, что Украина не может вернуть довоенные границы и что она не должна стать членом НАТО. Аналитик отмечает, что тем самым Трамп нейтрализовал один из переговорных козырей, который мог бы сыграть в пользу Украины во время торга в переговорной комнате.

"Среда была лучшим днем для Путина после вторжения, поскольку она смела многие стремления Украины", — пишет Колинсон.

Аналитик предполагает, что Трамп не возражает против намерения России сохранить за собой уже оккупированные территории Украины.

"Теперь Америка, как и Россия, имеет президента, который считает, что великие державы имеют право на экспансионизм в своих региональных сферах влияния", — акцентирует журналист.

Колинсон предполагает, что Трамп выбрасывает из переговорного процесса не только Украину, но и Европу, на что указывает намерение встретиться с Путиным.

Читайте также на портале "Комментарии" — главы МИД Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза сделали заявление о готовности укреплять помощь Украине. Но требуют участия Европы в будущих переговорах по прекращению войны РФ против Украины. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.



