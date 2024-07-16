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Худший сценарий: в "Укргидроэнерго" объяснили, что произойдет в случае подрыва Киевской ГЭС

Крупнейшие украинские ГЭС почти невозможно разрушить извне

сегодня, 16:25
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Кравцев Сергей

На сегодняшний день Российская Федерация не способна разрушить дамбы Киевской и Каневской гидроэлектростанций (ГЭС), как это было с Каховской. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Forbes" заявил генеральный директор "УкрГидэнерго" Игорь Сирота.

Худший сценарий: в "Укргидроэнерго" объяснили, что произойдет в случае подрыва Киевской ГЭС

Киевская ГЭС. Фото: из открытых источников

Гендиректор отметил, крупнейшие украинские ГЭС почти невозможно разрушить извне. Для этого врагу пришлось бы залететь на территорию Украины на самолетах и сбросить на них несколько авиационных бомб.

"Киевская и Каневская ГЭС расположены в центре Украины, далеко от линии фронта, поэтому авиация врага вряд ли сможет приблизиться. Это крайне маловероятный сценарий. Каховскую ГЭС они смогли взорвать изнутри, потому что она была ими оккупирована. Завезли туда сотни килограммов взрывчатки", — добавил он.

В то же время гендиректор "Укргидэнерго" отметил, что если бы это произошло, то катастрофических последствий ожидать не стоит, поскольку в худшем случае это грозит "подтоплением подвалов в некоторых районах Киева".

"В случае значительного повреждения от ракет может произойти срабатывание водохранилища — люди в приближенных населенных пунктах останутся без воды. Но катастрофических последствий, как в Херсонской области, не будет. Несколько ракетных ударов в одно место могут пробить отверстие в дамбе, откуда будет выходить вода. В Каховской ГЭС была практически разрушена вся станция и 12 водосливных затворов. Это была очень большая утечка. Такого ракетными ударами достичь невозможно", — пояснил Сирота.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне уже традиционно через спикера МИД РФ Марию Захарову цинично обвинили Украину в "подготовке разрушения дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища". МИД Украины сразу же опроверг абсурдные российские обвинения, объяснив, что настоящей целью таких заявлений Москвы является попытка запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа. Почему именно сейчас появились эти заявления? Что за ними может стоять? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: http://forbes.ua/company/zatopit-maksimum-pidvali-chi-mozhe-rosiya-zruynuvati-kiivsku-ta-kanivsku-ges-yaki-tse-matime-naslidki-poyasnyue-gendirektor-ukrgidroenergo-igor-sirota-15072024-22401
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