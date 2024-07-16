Худший сценарий: в "Укргидроэнерго" объяснили, что произойдет в случае подрыва Киевской ГЭС

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день Российская Федерация не способна разрушить дамбы Киевской и Каневской гидроэлектростанций (ГЭС), как это было с Каховской. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Forbes" заявил генеральный директор "УкрГидэнерго" Игорь Сирота.
Киевская ГЭС. Фото: из открытых источников
Гендиректор отметил, крупнейшие украинские ГЭС почти невозможно разрушить извне. Для этого врагу пришлось бы залететь на территорию Украины на самолетах и сбросить на них несколько авиационных бомб.
В то же время гендиректор "Укргидэнерго" отметил, что если бы это произошло, то катастрофических последствий ожидать не стоит, поскольку в худшем случае это грозит "подтоплением подвалов в некоторых районах Киева".
Читайте также на портале "Комментарии" — россияне уже традиционно через спикера МИД РФ Марию Захарову цинично обвинили Украину в "подготовке разрушения дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища". МИД Украины сразу же опроверг абсурдные российские обвинения, объяснив, что настоящей целью таких заявлений Москвы является попытка запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа. Почему именно сейчас появились эти заявления? Что за ними может стоять? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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