Кремль пугает новым терактом в Украине: почему именно сейчас появились эти заявления

Россияне уже традиционно через спикера МИД РФ Марию Захарову цинично обвинили Украину в "подготовке разрушения дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища". МИД Украины сразу же опроверг абсурдные российские обвинения, объяснив, что настоящей целью таких заявлений Москвы является попытка запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа. Почему именно сейчас появились эти заявления? Что за ними может стоять? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

Мария Захарова действует по нацистскому принципу

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко так прокомментировал ситуацию:

"Мария Захарова уже давно выступает в роли одной из главных российских пропагандисток, которая также участвует в запуске различных информационно-психологических спецопераций (ИПСО) для международной аудитории. В данном случае речь идет об очевидной ИПСО. Только полные идиоты и сторонники Путина поверят в чушь о том, что украинцы сами себе будут создавать опаснейшие катастрофы только для того, чтобы обвинить в этом Россию. Мария Захарова действует по нацистскому принципу: "чем чудовищнее солжёшь, тем скорее тебе поверят". Эту фразу обычно приписывают Геббельсу, но на самом деле она принадлежит Гитлеру. И важно, чтобы поверили не про то, что это готовит Украина, а что нечто подобное может случиться вследствие войны. Важно, чтобы испугались".

Эксперт отмечает, особая психическая атака Кремля идет на киевлян. 8 июля был кровавый ракетный удар по Киеву. Теперь "анонсируют" катастрофу на дамбе Киевской ГЭС.

"Это сделано явно с подачи тех бывших граждан Украины, которые сбежали из Киева в 2014 и 2022 гг. Эти люди знают, что у части киевлян есть давний латентный страх по поводу возможной катастрофы на дамбе Киевской ГЭС, и сейчас его пытаются актуализировать в контексте нынешней военной ситуации. Цель этой ИПСО – напугать, деморализовать и киевлян, и жителей приднепровских регионов (а в приднепровских киевских пригородах живет немало представителей украинской элиты) для того, чтобы они стали требовать мира любой ценой, то есть на путинских условиях", – отметил Владимир Фесенко.

Он также обращает внимание, что для западной аудитории эта тема используется как потенциальный пример возможной эскалации войны против Украины.

"Здесь цель российской ИПСО другая – убедить Запад, что нельзя давать Украине разрешение на использование западного дальнобойного оружия по территории РФ, иначе будут новые массированные ракетные атаки на Киев, могут случиться и более страшные события, в том числе и разрушения дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища", – подытожил Владимир Фесенко.

Кремль не предупреждает о своих ударах

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко во время общения с нашим порталом обратил внимание на несколько аспектов.

"Первый – почему эти заявления появились именно сейчас? Россия уже показала, что она использует террористические методы. Сейчас же показывает, что она будет использовать их и дальше. Собственно говоря, идет неприкрытая угроза, что мол мы это вот сделаем. Мы видим неприкрытую угрозу для того, чтобы испугались, побежали сдаваться. Это достаточно очевидно. Но, важно понимать, что Россия никогда не предупреждает перед тем, как она делает действительно страшные вещи. Она не предупреждала заранее, что будет наносить удары по детским больницам. Россияне говорили, что они никогда не бьют по мирным целям. Более того, буквально за 2-3 дня до начала полномасштабной войны, когда Кремлем было принято решение о нападении, они все равно уверяли, что нападение – невозможно. Поэтому второй аспект состоит в том, что, когда российская власть действительно хочет нанести какой-то удар, тогда она его просто наносит, не анонсируя. Вот захотели россияне разгромить детскую больницу, они её просто разгромили, не было никаких не до, ни после каких-то заявлений. То же самое будет и при следующих атаках. Они будут это делать не предупреждая, нанося удары туда, где мы не ожидаем", – отметил эксперт.

Он констатирует, слова Марии Захаровой – это шум, не более того.

"Это информационная операция, попытка запугать. За этим не стоит никаких реальных действий. Плюс к этому – такая вещь, как дамба, это довольно большая конструкция и, чтобы её взорвать необходимо, либо долго и специально так направлять воду, чтобы сильное течение размыло конструкцию, либо завозить большое количество взрывчатки, минируя дамбу. А сделать так, чтобы извне уничтожить дамбу, задействовав какие-то диверсионные группы – нереально", – подытожил Андрей Еременко.

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