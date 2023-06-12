Христо Грозев спрогнозировал, когда Украина победит РФ

Судя по тому, что сегодня происходит на фронте Украина имеет все шансы одержать победу над РФ уже до конца текущего года. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал журналист-расследователь Христо Грозев.

ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

Журналист считает, что ход войны в Украине реально в значительной степени зависит от того, на сколько западные союзники продолжат поддержку украинского народа, насколько оперативно они будут откликаться на просьбы Киева по предоставлению необходимых боеприпасов и военной техники.

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По его словам, если все будет идти тем ходом, который можно наблюдать в эти дни, то скоро Украина может восстановить суверенитет над всей своей территорией.

"…Но, если все идет тем ходом, который ми сейчас видим, то я вижу кинетическую победу Украины… до конца этого года. Знаете, я даже думаю, что Крым более реально освободить, чем Донбасс, потому что мотивация для украинского человека она настолько сильна по отношению к Крыму, что я уверен, что он будет приоритетным…", — рассуждает расследователь.

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