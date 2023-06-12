logo

BTC/USD

25929.44

ETH/USD

1746.48

LTC/USD

77.33

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Христо Грозев спрогнозировал, когда Украина победит РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Христо Грозев спрогнозировал, когда Украина победит РФ

Ход войны с РФ в значительной степени зависит от того, на сколько мир продолжит помогать нашему государству, отметил расследователь Христо Грозев

сегодня, 12:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Судя по тому, что сегодня происходит на фронте Украина имеет все шансы одержать победу над РФ уже до конца текущего года. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал журналист-расследователь Христо Грозев.

Христо Грозев спрогнозировал, когда Украина победит РФ

ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

Журналист считает, что ход войны в Украине реально в значительной степени зависит от того, на сколько западные союзники продолжат поддержку украинского народа, насколько оперативно они будут откликаться на просьбы Киева по предоставлению необходимых боеприпасов и военной техники. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По его словам, если все будет идти тем ходом, который можно наблюдать в эти дни, то скоро Украина может восстановить суверенитет над всей своей территорией.

"…Но, если все идет тем ходом, который ми сейчас видим, то я вижу кинетическую победу Украины… до конца этого года. Знаете, я даже думаю, что Крым более реально освободить, чем Донбасс, потому что мотивация для украинского человека она настолько сильна по отношению к Крыму, что я уверен, что он будет приоритетным…", — рассуждает расследователь.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц, а также президент Польши Анджей Дуда 12 июня отправятся в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Предположительна, встреча будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников в преддверии саммита НАТО в июле. На данный момент 20 из 31 страны НАТО официально поддержали членство Украины в Альянсе, сообщает Офис президента Украины. Какие ожидания от встречи трех лидеров в Париже и собственно саммита НАТО, который состоится через месяц после этой встречи? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США объяснили, почему Россия пытается преуменьшить успех контрнаступательных операций ВСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WbEMMzpWTxo
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!