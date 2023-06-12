Христо Грозев спрогнозировал, когда Украина победит РФ

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Кравцев Сергей
Судя по тому, что сегодня происходит на фронте Украина имеет все шансы одержать победу над РФ уже до конца текущего года. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал журналист-расследователь Христо Грозев.
ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook
Журналист считает, что ход войны в Украине реально в значительной степени зависит от того, на сколько западные союзники продолжат поддержку украинского народа, насколько оперативно они будут откликаться на просьбы Киева по предоставлению необходимых боеприпасов и военной техники.
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По его словам, если все будет идти тем ходом, который можно наблюдать в эти дни, то скоро Украина может восстановить суверенитет над всей своей территорией.
Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц, а также президент Польши Анджей Дуда 12 июня отправятся в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Предположительна, встреча будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников в преддверии саммита НАТО в июле. На данный момент 20 из 31 страны НАТО официально поддержали членство Украины в Альянсе, сообщает Офис президента Украины. Какие ожидания от встречи трех лидеров в Париже и собственно саммита НАТО, который состоится через месяц после этой встречи? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – в США объяснили, почему Россия пытается преуменьшить успех контрнаступательных операций ВСУ.
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