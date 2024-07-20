Для Кремля растет стоимость содержания российской армии и вспомогательного персонала из-за нежелания подчиненных гибнуть за безумные и нереализованные амбиции диктатора Владимира Путина.

Оккупантам не хватает врачей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, Москва вынуждена была поднять вдвое заработную плану врачам, фельдшерам и другому медицинскому персоналу, отправляющемуся на временно оккупированные территории обслуживать захватчиков.

По данным Сопротивления, причина повышения зарплат – дефицит российских медиков на оккупированных территориях на фоне нежелания местных врачей сотрудничать с врагом и массового их выезда на неоккупированные территории.

Помимо заработной платы, отметили в Центре сопротивления, Кремль повысил единовременные выплаты за переезд на постоянной основе. Если раньше этническим русским платили миллион рублей за заселение Украины, то сейчас эта сумма уже составляет два миллиона рублей.

Центр национального сопротивления добавил, что каждый гастролер на службе Кремля является врагом и законной целью для сил Движения сопротивления, а потому посоветовал россиянам не ехать в один конец в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно захваченных территориях Украины из-за дефицита врачей местные оккупационные администрации обязали амбулатории в первую очередь обслуживать солдат РФ. Таким образом, сообщает Центр национального сопротивления, враг хочет разгрузить военные госпитали. При этом противник снова планирует спрятаться за спинами гражданских лиц и использовать мирные объекты в военных целях, которые являются преступлением. Ожидается, что в амбулаториях оккупантам будут оказывать не только первоочередную помощь, но и проводить плановые смотры.

