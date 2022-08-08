Хотят искалечить детей: какие мины начали использовать оккупанты

Российские захватчики начали активно устанавливать противопехотные мины для защиты и ограничения свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Угроза состоит в том, что из-за этих мин могут быть массовые жертвы как среди военных, так и среди местного гражданского населения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Российские военные. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, что россияне решили активно использовать разбрасываемые противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С. Больше всего таких мин может быть в Донецке и Краматорске. Называемые среди военных мины ПФМ-1 и ПФМ-1С "минами-бабочками" могут привести к тому, что пострадают совершенно невинные люди.

Минобороны Британии подчеркивает, у россиян уже есть опыт применения этих мин. Еще во времена СССР Москва активно использовали такие мины во время войны в Афганистане. Тогда не только погибло много гражданских, но еще больше было искалечено, немалая часть из которых дети. Ответ на вопрос, почему много было искалеченных среди детей кроется в том, что многие дети восприняли эти мины за игрушки и поэтому получили серьезные ранения.

В Британии подчеркивают, что запасы мин со времен СССР в России испортились и теперь это оружие может носить непредсказуемый характер. Могут пострадать как мирные граждане, так и люди, которые будут принимать участие в разминировании территорий.

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