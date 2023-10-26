Хотелось бы верить: в Сети сообщили о "смерти Путина"

Президент РФ Владимир Путин сегодня, в 20.42, умер в своей валдайской резиденции, в результате остановки сердца, а его окружение пытается сформировать новую группу управления Россией. При этом формальным главой государства будет выступать двойник Путина. Об этом заявили сегодня вечером анонимные авторы телеграмм-канала "Генерал СВР", сообщают "Комментарии".

Путин умер?

Стоит отметить, что недавно Интернет "взрывала" подобная сенсация о "смерти" главы Чечни Рамзана Кадырова, который оказался все же живой. В то же время впервые информация о гибели главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина появилась именно в телеграмм-каналах. Впоследствии она подтвердилась.

"В 20.42 по московскому времени врачи прекратили реанимацию и констатировали смерть. Сейчас врачи заблокированы в комнате с трупом Путина, их удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмитрия Кочнева, который находится на связи и получает инструкции от секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, — заявляют авторы анонимного, но влиятельного телеграмм-канала. — Охрана двойника президента усилена. Идут активные переговоры. Любая попытка выдать двойника за президента после смерти Путина, это государственный переворот".

Украинский сегмент Телеграмма отреагировал на это сообщение с иронией, недоверием, но все же с определенной долей надежды.

"Информация, конечно же не подтверждена! Но очень бы хотелось!", — пишут в украинских пабликах.

Ранее этот же телеграмм-канал сообщил о сердечном приступе у Путина.

Тем временем, разведчик заявил, что блоггерка передала на фронт нерабочую технику. Молодую и скандальную блоггершу Юлию Вербу, которая хвастается дорогими покупками, обвиняют, в том, что она перегнала на линию фронта непригодные авто.

Израиль пристыдил Россию. МИД еврейского государства сделал заявление, в связи с официальным визитом представителей ХАМАС в Россию.

А российский актер сделал безумное заявление о войне и поддержал агрессию Кремля.