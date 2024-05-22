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Хорошие новости про F-16: кто уже возвращается в Украину

Илья Евлаш заявил, что в Украину уже начали возвращаться первые специалисты в обслуживании F-16

сегодня, 13:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украину начали возвращаться первые специалисты по обслуживанию западных истребителей F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш.

Хорошие новости про F-16: кто уже возвращается в Украину

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает слишком много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться обратно в Украину", — отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Илья Евлаш отметил, специалисты также смогут делиться опытом с другими украинскими военными техниками.

"Мы уже видели, например, что в Украине появился первый тренажер F-16, который нам передала Чешская Республика. Конечно, этот процесс неустанен, и он будет продолжаться постоянно", — прокомментировал Евлаш.

Читайте также на портале "Комментарии" — поставленные Украине истребители F-16 смогут использовать новейшие французские высокоточные авиационные бомбы AASM Hammer. Об этом в эфире канала "LCI" заявил депутат французского парламента, председатель комиссии по вопросам обороны и вооруженных сил Томас Гасиллуд.                           

"Проводится значительная работа по адаптации бомб AASM Hammer к самолетам F-16, которые будут доставлены в Украину", — отметил депутат. 

Информация о вероятной интеграции бомб AASM в украинские F-16 в сети распространяется уже довольно давно: новое сообщение можно считать окончательным подтверждением ранее заявленных данных.

Также издание "Комментарии" сообщало — с предоставлением F-16 и ракет Taurus Украине есть важные нюансы: чего боится Берлин.




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