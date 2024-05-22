Хорошие новости про F-16: кто уже возвращается в Украину

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Кравцев Сергей
В Украину начали возвращаться первые специалисты по обслуживанию западных истребителей F-16. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Илья Евлаш отметил, специалисты также смогут делиться опытом с другими украинскими военными техниками.
Читайте также на портале "Комментарии" — поставленные Украине истребители F-16 смогут использовать новейшие французские высокоточные авиационные бомбы AASM Hammer. Об этом в эфире канала "LCI" заявил депутат французского парламента, председатель комиссии по вопросам обороны и вооруженных сил Томас Гасиллуд.
Информация о вероятной интеграции бомб AASM в украинские F-16 в сети распространяется уже довольно давно: новое сообщение можно считать окончательным подтверждением ранее заявленных данных.
Также издание "Комментарии" сообщало — с предоставлением F-16 и ракет Taurus Украине есть важные нюансы: чего боится Берлин.
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