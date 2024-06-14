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Хорошие новости по системах Patriot для Украины: Байден озвучил подробности

Президент США сообщил, что пять стран готовы передать Украине системы Patriot

сегодня, 06:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Пять стран выразили готовность передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал президент США Джо Байден.

Хорошие новости по системах Patriot для Украины: Байден озвучил подробности

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Мы имеем поддержку пяти стран по предоставлению систем Patriot. Также мы даем знать странам, которые ждут от нас поставку Patriot в будущем, что им придется подождать. Мы все будем передавать сейчас Украине", — отметил Джо Байден.

В свою очередь Владимир Зеленский напомнил, что Украина срочно нуждается в семи таких системах ПВО.

"Мы срочно нуждаемся в семи системах Patriot. Мы обсуждали возможность получить пять из них, это правда. И мы работаем над этим. Это не значит, что они будут у нас завтра, но мы видим в ближайшем будущем хорошие результаты для Украины", — отметил украинский президент.

Отметим, что системы ПВО, в частности, Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты России, сейчас являются одной из главных потребностей Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия передает Украине, с учетом третьей системы ПВО Patriot, которая будет доставлена вскоре, четверть собственного запаса этих вооружений. Больше просто не может. Поэтому Украине не стоит рассчитывать, что Берлин и дальше сможет поставлять эти системы.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера выступил против передачи Украине системы ЗРК Patriot, дав понять, что Киев не может надеяться на помощь в этом плане от поляков. Об этом сообщает "Radio ZET".




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