Хорошие новости по системах Patriot для Украины: Байден озвучил подробности

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Кравцев Сергей
Пять стран выразили готовность передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал президент США Джо Байден.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
В свою очередь Владимир Зеленский напомнил, что Украина срочно нуждается в семи таких системах ПВО.
Отметим, что системы ПВО, в частности, Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты России, сейчас являются одной из главных потребностей Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия передает Украине, с учетом третьей системы ПВО Patriot, которая будет доставлена вскоре, четверть собственного запаса этих вооружений. Больше просто не может. Поэтому Украине не стоит рассчитывать, что Берлин и дальше сможет поставлять эти системы.
Также издание "Комментарии" сообщало – глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера выступил против передачи Украине системы ЗРК Patriot, дав понять, что Киев не может надеяться на помощь в этом плане от поляков. Об этом сообщает "Radio ZET".
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