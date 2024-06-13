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Дождется ли Украина Patriot от Польши: в Варшаве сделали резкое заявление

Ранее появилась информация о том, что Байден одобрил развертывание в Украине еще одного комплекса Patriot, который сейчас находится в Польше

сегодня, 13:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера выступила против передачи Украине системы ЗРК Patriot, дав понять, что Киев не может надеяться на помощь в этом плане от поляков. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Radio ZET".

Дождется ли Украина Patriot от Польши: в Варшаве сделали резкое заявление

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Нет, определенно нет", — ответил он на соответствующих вопрос журналиста.

Глава польского Бюро нацбезопасности подчеркнул, что соответствующая информация, поступающая из американских СМИ, вызывает тревогу.

"Я попросил о встрече со своим американским коллегой, чтобы поговорить об этом вопросе. Перемещать всю батарею Patriot очень опасно… безопасность Польши снижается… Каждый солдат знает, что развертывание войск начинается прежде всего с защиты своих группировок, то есть с противовоздушной обороны. Необходимо защищать инфраструктуру и группировки собственных войск", – высказался Яцек Севера.

Отметим, ранее издание "The New York Times", со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников американской администрации и военных, сообщило, что президент США Джо Байден принял решение после ряда встреч и дебатов об отправке в Украину уже второго американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.                                                  

Журналисты, со ссылкой на официальные лица отметили, что вторая система Patriot прибудет из Польши, где она защищала ротацию американских войск, которые будут возвращаться в Соединенные Штаты.

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Источник: https://wiadomosci.radiozet.pl/Gosc-Radia-ZET/szef-bbn-informacje-niepokojace-poprosilem-o-spotkanie-z-odpowiednikiem-z-usa-13062024
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