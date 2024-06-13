Дождется ли Украина Patriot от Польши: в Варшаве сделали резкое заявление

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Кравцев Сергей
Глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера выступила против передачи Украине системы ЗРК Patriot, дав понять, что Киев не может надеяться на помощь в этом плане от поляков. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Radio ZET".
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Глава польского Бюро нацбезопасности подчеркнул, что соответствующая информация, поступающая из американских СМИ, вызывает тревогу.
Отметим, ранее издание "The New York Times", со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников американской администрации и военных, сообщило, что президент США Джо Байден принял решение после ряда встреч и дебатов об отправке в Украину уже второго американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Журналисты, со ссылкой на официальные лица отметили, что вторая система Patriot прибудет из Польши, где она защищала ротацию американских войск, которые будут возвращаться в Соединенные Штаты.
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