Дождется ли Украина Patriot от Польши: в Варшаве сделали резкое заявление

Глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера выступила против передачи Украине системы ЗРК Patriot, дав понять, что Киев не может надеяться на помощь в этом плане от поляков. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Radio ZET".

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Нет, определенно нет", — ответил он на соответствующих вопрос журналиста.

Глава польского Бюро нацбезопасности подчеркнул, что соответствующая информация, поступающая из американских СМИ, вызывает тревогу.

"Я попросил о встрече со своим американским коллегой, чтобы поговорить об этом вопросе. Перемещать всю батарею Patriot очень опасно… безопасность Польши снижается… Каждый солдат знает, что развертывание войск начинается прежде всего с защиты своих группировок, то есть с противовоздушной обороны. Необходимо защищать инфраструктуру и группировки собственных войск", – высказался Яцек Севера.

Отметим, ранее издание "The New York Times", со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников американской администрации и военных, сообщило, что президент США Джо Байден принял решение после ряда встреч и дебатов об отправке в Украину уже второго американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Журналисты, со ссылкой на официальные лица отметили, что вторая система Patriot прибудет из Польши, где она защищала ротацию американских войск, которые будут возвращаться в Соединенные Штаты.

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