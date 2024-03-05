Хорошие новости по F-16: действительно ли Украина уже готовит взлетно-посадочные полосы

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Кравцев Сергей
В Украине уже вовсю идет процесс адаптации существующих аэродромов для приема истребителей F-16, в частности, идет подготовка взлетно-посадочных полос. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Кроме того, он рассказал, что адаптация предусматривает подготовку взлетно-посадочных полос к тому, чтобы самолеты F-16 могли свободно садиться и взлетать во время выполнения задач.
Юрий Игнат уточнил, что Украина имеет довольно много аэродромов, которые возможно будут использованы для приема F-16, но вот какие именно из них будут определены для приема западных истребителей, по понятным причинам, никто не назовет.
Он также упомянул о том, что эти самолеты ранее уже работали с украинских аэродромов, поэтому проблем с их адаптацией не должно возникнуть.
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