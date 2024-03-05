Хорошие новости по F-16: действительно ли Украина уже готовит взлетно-посадочные полосы

В Украине уже вовсю идет процесс адаптации существующих аэродромов для приема истребителей F-16, в частности, идет подготовка взлетно-посадочных полос. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Строить с нуля инфраструктуру вроде той, которая есть в ведущих западных странах, мы сейчас вряд ли сможем себе позволить. Потому что идут интенсивные боевые действия, враг не даст сделать глобальное строительство. Обстрелы аэродромов идут постоянно, в том числе и баллистическими ракетами. Поэтому, собственно, в нашем варианте — это подготовка и адаптация наших аэродромов, оперативных аэродромов к приему самолетов F-16. И эта подготовка продолжается. На каком этапе и что еще нужно, никто этого говорить не будет, — отметил Игнат.

Кроме того, он рассказал, что адаптация предусматривает подготовку взлетно-посадочных полос к тому, чтобы самолеты F-16 могли свободно садиться и взлетать во время выполнения задач.

Юрий Игнат уточнил, что Украина имеет довольно много аэродромов, которые возможно будут использованы для приема F-16, но вот какие именно из них будут определены для приема западных истребителей, по понятным причинам, никто не назовет.

Он также упомянул о том, что эти самолеты ранее уже работали с украинских аэродромов, поэтому проблем с их адаптацией не должно возникнуть.

"Эти самолеты уже ранее работали с украинских аэродромов, это F-15 и F-16, это было в 2012 и 2018 годах соответственно. Действующие взлетно-посадочные полосы покрыты железобетонными плитами, поэтому никаких вопросов о том, смогут или не смогут эти самолеты взлетать с наших аэродромов. Они будут работать так же как работали несколько лет назад", — подытожил Игнат.

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