Ходжес назвал единственного человека в Украине, который все еще способен разрушить Крымский мост

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Кравцев Сергей
Генерал-лейтенант США в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что украинская армия все еще способна разрушить Крымский мост настолько, чтобы им было невозможно больше пользоваться. Ходжес убежден, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов так и поступит, когда придет подходящий момент. Такое мнение генерал-лейтенант в отставке озвучил в интервью "Радио Свобода".
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Военный ответил на вопрос, есть ли у Украины возможность нанести новый удар по Крымскому мосту и разрушить его до такой степени, что тот стал непригодным для использования.
Читайте также на портале "Комментарии" — для того, чтобы защититься от потенциальных ударов ВСУ россияне обустроили во временно оккупированном Крыму эшелонированную ПВО, привлекают Росгвардию, авиацию и рисуют субмарины на причалах. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По его словам, это включает работу авиации, которая сейчас у россиян – самый действенный способ ведения разведки и патрулирования в акватории Черного моря. Также враги выходят на внешний рейд малыми катерами различных проектов, например, типа "Раптор", и проводят определенные меры по противодиверсионной обороне.
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