Ходорковский утверждает, что если Украина проиграет будет война между США и Китаем

Один из крупнейших критиков российского режима на Западе бизнесмен Михаил Ходорковский считает, что проигрыш Украины приведет к войне между США и Китаем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью российского бизнесмена для издания The Washington Post .

Михаил Ходорковский. Фото из открытых источников

Михаил Ходорковский вместе с еще двумя критиками Кремля женой российского оппозиционера Алексея Навального и чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова вскоре должны выступить на Мюнхенской конференции по безопасности. Это впервые, когда вместо официальных представителей РФ были приглашены критики Путина на конференцию безопасности в Германию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Перед конференцией The Washington P ost взяли интервью у российского бизнесмена, утверждающего, что поражение в Украине приведет к началу большей войны.

"Проигранная война в Украине является ступенькой к войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – говорит Ходорковский.

Российский бизнесмен говорит, что другие страны могут увидеть слабость США в поражении Украины и смогут этим воспользоваться, особенно это касается Китая, проявляющего интерес к Тайваню.

Ходорковский утверждает, что никто не ожидал такой сильной поддержки Украины, однако для победы по его словам, она должна быть еще более мощной.

"Единственное, что может переломить ситуацию на поле боя — это авиация", — утверждает Ходорковский и добавляет, что "все остальное — второстепенное".

Напомним, что российский бизнесмен и бывший владелец нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский в 2005 году был осужден в России, однако в 2013 году получил помилование от Путина и переехал в Швейцарию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты объяснили, почему союзники не дают Украине истребители.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне нацелились не только на энергоструктуры: Шмигаль рассказал о новых целях армии РФ.