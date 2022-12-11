"Хлопка" станет больше: ВСУ будут иметь на вооружении новый особый ударный дрон

В украинской армии на вооружении скоро появится новый ударный беспилотник. Он уже практически готов и проходит испытание. Об этом рассказал руководитель проектов украинского концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев в интервью "Настоящее время" .

ВСУ получит ударные дроны (иллюстративное фото из открытых источников)

Болдырев рассказал, что оружие похоже на иранский дрон-камикадзе "Шахед", но он имеет немаловажную особенность. У них будет возможность возвращения. Кроме этого, вес боевой части составляет 75 килограммов, дальность полета – 1000 километров.

Возможность возврата дронов означает, что они не только будут однократно атаковать враждебные цели, но и смогут сделать это несколько раз.

"Он уже есть. Я назвал бы его "нулевым пациентом". Машина летает, говоря о ударном беспилотнике, говорим о варианте камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут "камикадзе" с возможностью возвращения", — рассказал Болдырев. .

Чиновник из "Укроборонпрома", заметил, что украинские дроны изготовлены из иностранных комплектующих.

"Практически все БПЛА состоят частично из иностранных комплектующих. Это честный ответ. Извини, но Украина не делает видеокамеры нужного разрешения", — рассказал он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Украины есть оружие для атаки по Москве , но не будет этого делать. После того, как ВСУ успешно атаковали два военных аэродрома в глубине России, возник вопрос, смогут ли ракеты упасть на столицу России. Генерал Мик Райан говорит, что у Киева есть оружие для атаки по Москве, однако военные аналитики говорят, что украинцев сдерживает только одно. Такие действия могут поставить под угрозу мирное население и таким образом Запад перестанет оказывать помощь Украине.

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