Почему США не могут дать Украине 100 HIMARS: эксперт назвал причину

Требования наших соотечественников к Соединенным Штатам по поставке сотни установок HIMARS невыполнимы. Америка не может реализовать это в реальных условиях.

Реактивная система HIMARS (фото из открытых источников)

Об этом заявил политический эксперт Юрий Романенко, отвечая на вопросы журналиста Романа Цымбалюка.

"У нас говорят: "Дайте HIMARS 100 штук". Только они не решают. 100 HIMARS, если они выпускают каждый день хотя бы по одному залпу, то это десятки миллиардов долларов в год и это только затраты на ракеты к ним. Американцы не могут позволить себе такого. Это говорит о том, что необходимо изменить подходы к распределению ресурсов. Для американцев HIMARS – это точечное оружие". – объяснил Юрий Романенко.

Также политолог пояснил, что американские военные используют другие методы при проведении военных действий. Их военные не пользуются "Градами" или "Торнадо", а попадают в цель точечно.

По словам политического эксперта, две армии советского толка сошлись в бою, одна – большая, другая – малая. У меньшей, только началось противостояние, иссякли боекомплекты, поэтому здесь должно выручить вооружение Запада. Однако это вооружение связано с экономическим контекстом, ведь оно направлено на то, как выиграть в бою точечно, с наименьшими затратами.

Еще Романенко объяснил, почему у Соединенных Штатов нет физической возможности поставить нашей стране 100 HIMARS.

По его мнению, для этого следует развернуть производство, обеспечить определенные ресурсы. Также проблема упирается во внутреннюю повестку этой страны, это также нужно прорабатывать, — резюмировал политолог.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры несколько часов обстреливали город в Запорожской области: известны подробности (ФОТО)





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