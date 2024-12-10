HIMARS попал, куда нужно: в оккупированном городе Донбасса россияне объявили эвакуацию

Российские пропагандисты заявили о якобы ракетной атаке на временно оккупированный город Енакиево Донецкой области. Под ударом мог оказаться склад боеприпасов. Оккупанты объявили эвакуацию населения из ряда улиц. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил пропагандистский Telegram-канал Mash, со ссылкой на местных жителей.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что Вооруженные Силы Украины якобы атаковали Енакиево "тремя HIMARS". На видео, обнародованном пропагандистами, слышна вторичная детонация и видно задымления после попадания.

Ресурс оккупантов пишет, что район, где произошел обстрел, перекрыли, а жителей призывали перейти в укрытия и не подходить к окнам.

В то же время гауляйтер города Сергей Божик объявил срочную эвакуацию населения с 13 улиц. Он, не объясняя причин, призвал людей взять с собой документы и вещи первой необходимости.

Telegram-канал ASTRA сообщил, что, вероятно, под удар попал склад боеприпасов.

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