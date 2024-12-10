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HIMARS попал, куда нужно: в оккупированном городе Донбасса россияне объявили эвакуацию

Россияне жалуются на удар HIMARS по Енакиево

сегодня, 14:22
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Кравцев Сергей

Российские пропагандисты заявили о якобы ракетной атаке на временно оккупированный город Енакиево Донецкой области. Под ударом мог оказаться склад боеприпасов. Оккупанты объявили эвакуацию населения из ряда улиц. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил пропагандистский Telegram-канал Mash, со ссылкой на местных жителей.

HIMARS попал, куда нужно: в оккупированном городе Донбасса россияне объявили эвакуацию

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что Вооруженные Силы Украины якобы атаковали Енакиево "тремя HIMARS". На видео, обнародованном пропагандистами, слышна вторичная детонация и видно задымления после попадания.

Ресурс оккупантов пишет, что район, где произошел обстрел, перекрыли, а жителей призывали перейти в укрытия и не подходить к окнам.

В то же время гауляйтер города Сергей Божик объявил срочную эвакуацию населения с 13 улиц. Он, не объясняя причин, призвал людей взять с собой документы и вещи первой необходимости.

Telegram-канал ASTRA сообщил, что, вероятно, под удар попал склад боеприпасов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупационными войсками. На сегодняшний день нельзя утверждать, что ВСУ вышли из города. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер ОТУВ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Также издание "Комментарии" сообщало – российское командование продумывает все варианты захвата Покровска, наступление на которые сдерживают украинские войска. Между тем, потеря Покровска может привести к тому, что фронт посыплется и россияне прорвутся в Днепропетровскую область. Такое мнение у себя в Telegram высказал украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.




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