Харьков таки под угрозой. Стало известно, когда оккупанты планируют захватить город

Россияне пока не могут пойти в наступление на Харьков или другие крупные города Украины, поскольку сейчас у них для этого не хватает ресурса, отмечает Михаил Жирохов. Однако, по его словам, это не значит, что Харьков будет оставаться в безопасности.

Харьков

Как считает Жирохов, после путинских выборов в России будет объявлена открытая или тайная мобилизация. Ее будут проводить как раз для того, чтобы получить необходимый наступательный ресурс.

При этом военный эксперт добавил, что если мобилизацию объявят, то наступления на Харьков сразу не будет. По его словам, нужно в среднем два месяца, чтобы более или менее подготовить новых военных.

То есть, подчеркнул Жирохов, ожидать активных наступательных действий оккупационных войск следует летом. В конце концов, добавляет он, все планы страны-агрессора рассчитаны примерно на июль-август. Именно из этих дат следует выходить, планируя оборону.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным росСМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин не оставил планов по захвату Харькова. Однако, по словам военных, ресурса для того, чтобы захватить этот город у захватчиков нет.

Именно поэтому, отмечает ветеран АТО Евгений Дикий, в России планируется провести мобилизацию 300 тыс. россиян. По его словам, новая армия будет готова к тому, чтобы летом пойти на такие крупные города, как Харьков, Сумы и даже Киев. Ветеран отмечает, что до этого времени Украине очень важно провести свою мобилизацию, чтобы иметь ресурсы остановить это нашествие. Именно поэтому, добавил ветеран, народным депутатам нужно шевелиться по вопросу принятия закона о мобилизации, а не обсуждать месяцами правки к нему. В конце концов о том, что РФ нет намерения останавливаться, говорят и в Верховной Раде.